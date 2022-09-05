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Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'

05.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde 3.9 ve 2.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kokutan depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Naci Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var" ifadelerini kullandı.

Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'

Muğla'nın Ula ilçesinde dün akşam saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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Bölgedeki korkutan depremler sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır" diyen Naci Görür, bölgede 1 ile 3 büyüklüğü arasında çok sayıda deprem olduğunu dile getirdi.

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İşte Naci Görür'ün o açıklaması;

"Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi."


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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla naci görür
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