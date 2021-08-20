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Muğla ve İzmir'de orman yangını

20.08.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı. İzmir'in Urla ilçesindeki makilikle Menderes ilçesindeki ormanda 2 ayrı yangın çıktı. Urla'daki yangına 1 uçak, 2 helikopter ve 12 arazöz gönderilirken, Menderes'te de alevlere 3 helikopter ve 13 arazözün müdahale ettiği bildirildi.

Muğla ve İzmir'de orman yangını

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele sürüyor. Yeni gelen ekiplerle birlikte yangına 12 helikopter ve 2 uçak havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

KÖY 2

İZMİR

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilikte saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. Bir diğer yangın da aynı saatlerde Menderes'in Deliömerli Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Burada da 3 helikopter ve 13 arazözün alevlere müdahale ettiği bildirilirken, her iki yangının da yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi (DHA)

İZMİR

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İzmir Muğla
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