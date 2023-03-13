HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce'den 'troll' çıkışı! 'O emekleri size yedirmem' diyerek seslendi

Muharrem İnce'den 'troll' çıkışı! 'O emekleri size yedirmem' diyerek seslendi

13.03.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasiler seçime yönelik çalışmalarına devam ederken sosyal medyaya da seçim gündemi hakim. Seçimlere, adaylara ve anketlere dair pek çok paylaşımın yapıldığı sosyal medya platformlarında 'troll' tartışmaları da yaşanıyor. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Muharrem İnce'den 'troll' çıkışı! 'O emekleri size yedirmem' diyerek seslendi

Seçimlere kısa bir süre kala sosyal medyada da seçimlere, anketlere ve adaylara ilişkin hareketlilik sürüyor. Seçimlere yönelik çok sayıda paylaşım yapılırken 'troll' konusu da sık sık gündeme geliyor. Son olarak adaylık çıkışı çok konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'troll' açıklaması geldi.

"O EMEKLERİ SİZE YEDİRMEM"

İnce paylaşımında "On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız." ifadelerini kullandı.

iiiiiiiiiii

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak! CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Asrın felaketi'nde hayat kurtarma mücadelesi! 'Bir bebek çıkardık...''Asrın felaketi'nde hayat kurtarma mücadelesi! 'Bir bebek çıkardık...'
Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladıMemleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
HÜDA PAR ittifak kararını verdiHÜDA PAR ittifak kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi troll

En Çok Okunan Haberler

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.