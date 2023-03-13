Muharrem İnce'den 'troll' çıkışı! 'O emekleri size yedirmem' diyerek seslendi

Seçimlere kısa bir süre kala sosyal medyada da seçimlere, anketlere ve adaylara ilişkin hareketlilik sürüyor. Seçimlere yönelik çok sayıda paylaşım yapılırken 'troll' konusu da sık sık gündeme geliyor. Son olarak adaylık çıkışı çok konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'troll' açıklaması geldi.

"O EMEKLERİ SİZE YEDİRMEM"

İnce paylaşımında "On binlerce gönüllü genç evladımın emeğini yok sayarak yükselişimizi trollere bağlayan trolller, o emekleri size yedirmem. Haydi evlatlarım başaracağız." ifadelerini kullandı.



