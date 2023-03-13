SON DAKİKA | Adaylığı dün açıklanmıştı... CHP'nin Muharrem İnce sözleri çok konuşulacak! 'Çekilmesini bekliyoruz'

Son dakika haberi: 14 Mayıs yaklaşırken seçim ittifakı trafiğinin hızlandığı son günlerde Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Millet İttifakı ile hareket edip etmeyeceği ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Parti içinde yapılan seçimle Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı seçilen İnce'ye CHP'den 'Yuvasına geri dönmeli' çağrısı geldi. İnce "Gerekirse seçime iki gün kala gereğini yaparız" diyerek kapıyı açık bırakmıştı.

"BU HAREKETE OLUMSUZLUKLA KARŞILIK VERECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM"

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Partinin mutfağından yetişmiş" dediği İnce'nin partide rol aldığı görevlere dikkat çekti.

"Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir" diyen Erol, İnce'nin aday olma durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz."



Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı dün Muharrem İnce'nin de oy kullandığı ön seçimle belirlendi. Seçim sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.

"ALEYHİNE ÇALIŞMAZ"

Konuyla ilgili gelişme olması beklentisini dile getiren Erol, yapılacak görüşmeleri işaret ederek Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum" diye konuştu

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erol, İnce'ye adaylıktan çekilme ve "yuvaya dönme" çağrısında da bulunurken şunları söyledi:

"Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir."