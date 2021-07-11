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Mühendis kılığına girip hırsızlık yapan kişi yakalandı

11.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da inşaat bareti takıp kendisini mühendis olarak tanıtarak şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu gözaltına alındı.

Mühendis kılığına girip hırsızlık yapan kişi yakalandı

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına araçla gelip sarı renkli baret takıp üzerinde işçi yeleği bulunan bir şüphelinin işçi koğuşlarından hırsızlık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledikten sonra zanlının kullandığı aracın plakasını ve kimliğini tespit etti.

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YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi Şahin Akan, teknik ve fiziki takibinin ardından Akyurt ilçesinde kullandığı araç durdurularak yakalandı.

Araçta yapılan aramada şüphelinin, hırsızlık olaylarında kullandığı baret ve turuncu renkli işçi yeleği ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

Zanlı, güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan aranması, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve inşaat mühendisi kılığına girip bu yöntemle çok sayıda şantiyeden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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