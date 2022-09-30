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Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

29.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Ağacı dizisi sadece sürükleyici hikâyesiyle değil, karakterlerin kombinleriyle de çok konuşuluyor. Birçok izleyiciye ilham olan başrol oyuncularının giydiği parçalar, şimdiden en çok araştırılanlar arasına girdi bile. Eğer siz de Zeytin Ağacı dizisinde giyilen kıyafetlere alternatif parçalar arıyorsanız bir araya getirdiğimiz önerilere mutlaka göz atmalısınız. İşte birbirinden şık modeller!

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Bu yılın en sevilen yapımları arasına giren Zeytin Ağacı dizisinde, Seda Bakan, Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Güzel oyuncuların giydiği kıyafetler bir yandan karakterlerin tarzını bir yandan da trendleri yansıttığı için izleyicinin radarına giriyor. Eğer dizi karakterlerinin üzerinde gördüğünüz kıyafetleri beğendiyseniz doğru yerdesiniz. Gelin, Zeytin Ağacı dizisinde gördüğünüz kıyafetler için seçtiğimiz alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

1. Ada'nın yeşil gözlerini ortaya çıkaran o gömleğe alternatif: Butikburuc Kadın Koyu Yeşil Geniş Yaka Düz Gömlek

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

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Dizinin başrollerinden Ada'nın yeşil gözlerini ortaya çıkaran ve çok sevilen yeşil gömlek, zamansız tasarımıyla şık bir stil yakalıyor. Butikburuc Kadın Koyu Yeşil Geniş Yaka Düz Gömlek, bu parçayı sevenler için ideal alternatifler arasında bulunuyor. Pamuklu kumaşıyla konfor vadeden zarif gömlek, rahat kalıbıyla klasik ve spor tarza uyum sağlıyor. Siz de Ada'nın tarzını yakalamak istiyorsanız modele mutlaka göz atın!

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2. Leyla'nın güzelliğine güzellik katan mavi: TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaç Detaylı Süper Crop Triko Alt-Üst Takım

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Zeytin Ağacı'nda tarzıyla öne çıkan karakterlerden Leyla'nın mavi elbisesi, şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi. O modele alternatif olabilecek TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaç Detaylı Süper Crop Triko Alt-Üst Takım, maviyi sevenlerin tarzını yansıtmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iki parçanın ayrı ayrı kombinlerde değerlendirilebilmesine de fırsat tanıyor. Triko yapısı sayesinde serin havalarda da tercih edilebiliyor.

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3. Sevgi'nin kırmızı elbisesini beğenenler için: Koton Fırfırlı Midi Elbise Halter Yaka

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Daha geniş ve bol kesim kıyafetleri tercih ediyorsanız Sevgi karakterinin tarzına daha yakınsınız. O hâlde Koton Fırfırlı Midi Elbise Halter Yaka'yı çok seveceksiniz! Hem gündelik yaşamda hem şık davetlerde tercih edebileceğiniz elbise, kaliteli kumaşıyla uzun yıllar kullanılıyor ve makinede kolayca yıkanıyor. Kırmızının etkileyiciliği sizi ve tarzınızı ön plana çıkarsın diyorsanız farklı ceketlerle kombinleyebileceğiniz modeli kaçırmayın.

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4. Ada'nın tarzını benimsemek isteyenlerin ilk tercihi: Huixin Kadın Takım Elbise Ceketi

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Klasik tarzın müdavimlerindenseniz Ada'nın stiline de uyum sağlayan Huixin Kadın Takım Elbise Ceketi'ni tercih edebilirsiniz. İlkbahar ve yaz aylarında beyazla siyahı buluşturarak stilinize farklılık katacak ceket, çizgili modeliyle üst beden boyunuzu daha uzun gösteriyor. Bununla sınırlı kalmayarak kurumsal stilinize de yansıtabileceğiniz bir parça olarak ön plana çıkıyor. Düz renk gömlek, tişört, pantolon ve eteklerle uyum sağlıyor.

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5. Leyla gibi her mevsim pembe ve tonlarıyla bütünleşmek isteyenlere: DIDK Kadın Kolsuz Elbise

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Dolapların kurtarıcı parçaları genelde pembe ve tonlarından oluşuyor. Cildi daha canlı ve parlak gösteren pembe rengin en güzel tonu, DIDK Kadın Kolsuz Elbise'de görülüyor. Leyla gibi yaz aylarında pastel tonları tercih ederseniz tarzınızı daha farklı boyutlara ulaştırabilirsiniz. Elbise, fermuarlı kapamasıyla kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Nefes alan kumaşı sayesinde terletmiyor. Mini elbise, size çok yakışacak!

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6. Yaz aylarında konforu arayanların dolabında mutlaka olmalı: Boho Maxi Askılı Elbise Yazlık Elbise Dekoratif Fırfırlı

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Sevgi gibi vücuda yapışan parçalar yerine daha rahat ve dökümlü duran elbiseleri kendinize yakıştırıyorsanız Sevgi'nin stiline alternatif bir kıyafet için sizin tercihiniz, Boho Maxi Askılı Elbise Yazlık Elbise Dekoratif Fırfırlı'dan yana olabilir. Yumuşak viskoz kumaşı sayesinde rahat hissettiren elbise, ayarlanabilir askısıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Spagetti askılı elbisenin belindeki lastikli yapı, vücudu daha fit gösteriyor.

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7. Ada gibi her kombine uyarlanabilecek bir parça arayanlara: Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

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Daha basic bir tarzı benimsediyseniz ve gün boyu rahat olmak istiyorsanız muhtemelen siz de Ada gibi düz parçaları seviyorsunuz. Öyleyse Koton Bisiklet Yaka Kısa Kollu Basic Tişört, tam aradığınız parça olabilir! Her türlü kıyafetle uyum sağlayan tişört, kolayca temizleniyor ve vücuda oturuyor. Bele kadar uzanan boyu sayesinde rahat kullanım imkânı sunuyor.

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8. Leyla'nın konforlu ve şık tarzına ayak uydurmak isteyenlere: MAS NUEVO Mor Batik Desenli Oversize T-Shirt

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Renkli kişiliğini Leyla gibi kıyafetlerine yansıtmak isteyenler için alternatif bir parça olan MAS NUEVO Mor Batik Desenli Oversize T-Shirt, dokusu ve rengiyle dikkat çekiyor. Ayrıca geniş kesim olması, içinde rahat etmenizi sağlıyor. Model hem tek başına hem ceketlerle rahatlıkla kullanılabiliyor. Şıklık ve konfor sunan oversize tişört, %100 organik pamuktan üretiliyor.

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9. İçinde çok rahat hissedeceğiniz: TRENDYOLMİLLA Mavi Geniş Kesim Elbise

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Sevgi'nin tarzını benimseyenlerin rahatlıkla kullanabileceği TRENDYOLMİLLA Mavi Geniş Kesim Elbise, kolsuz olması ve ince kumaştan üretilmesiyle yaz aylarına uyum sağlıyor. Bisiklet yaka elbise, makinede 30 derecede yıkanabiliyor. Tersten, düşük ısıyla ütülenmesi öneriliyor. Elbisenin nefes alan kumaşı, terlemeye bağlı kötü koku oluşumunun önüne geçiyor. Elbise dolabınızın kurtarıcı parçası olacak midi boy elbiseye mutlaka şans verin.

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10. Ada'nın pantolonunu beğenenlere: PUCKA FASHION Kadın Çağla Yeşili Rahat Kesim Beli Lastikli Aerobin Pantolon

Muhteşem oyuncuları ve senaryosuyla herkesi ekrana kitleyen Zeytin Ağacı'ndan kıyafet önerileri

Pantolon kalıplarında Ada gibi geniş paça modelleri tercih edenler, PUCKA FASHION Kadın Çağla Yeşili Rahat Kesim Beli Lastikli Aerobin Pantolon'a mutlaka bir şans vermeli! Bol ve rahat yapısıyla yaz kış rahat etmenizi sağlayan pantolon, kaliteli kumaşıyla yıllarca size eşlik ediyor. Cebi olmayan pantolonun kumaş teknolojisi cilde nefes alma imkânı tanıyor. Bağcığı sayesinde beli kolayca ayarlanabiliyor.

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