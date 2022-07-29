Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli sütyensiz poz verdi! Göğüslerini yelpaze ile kapattı

Ünlü isim Meryem Üzerli oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan Meryem Üzerli, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Güzel oyuncu Meryem Üzerli sütyensiz poz verdi.

Göğüslerini yelpaze ile kapattığı poza çok sayıda beğeni geldi.

Meryem Üzerli'nin Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerle ekranlara geldi.

38 yaşındaki Üzerli'nin Lara Jemine Uzerli ve Lily Koi adında iki çocuğu bulunuyor.





