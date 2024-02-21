Müjdat Gezen'den dikkat çeken Yılmaz Erdoğan açıklaması: "Seni mahvedecektik..."

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden beri her sahnesi çok konuşuldu.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Müjdat Gezen, İnci Taneleri dizisi ve Yılmaz Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan bir videoda Gezen, İnci Taneleri dizisi hakkında "İnci Tanelerini izleyen var mı? Ben izliyorum. Gayet severek hem de..." ifadelerini kullandı.

"ONLARI EĞİP BÜKMEYE GELMEZ"

Yılmaz Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Gezen, şunları söyledi:

"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir. Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım, ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."







