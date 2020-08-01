Müjde Ar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı mahkemeye verdi

Basın ve kamuoyuna açıklama yapan Müjde Ar, şu ifadeleri kullandı:

1 Ağustos 2020 Bodrum Gündoğan/Kızılburun Mevkii’ndeki işletme tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı dayanılmaz gürültü kirliliği sorunu nedeni ile şahsımca, "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup" başlıklı yazı kaleme alınmıştır.

Süreç öncesinde tarafımca ve başkalarınca işletme ile alakalı birçok şikayet ilgili kurumlara iletilmiştir. İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesince idari para cezaları kesilmiştir. Ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır.

Gürültü kirliliğine sebebiyet veren işletme tarafından, şahsım hakkında iftira nedeni ile suç duyurusunda bulunulduğu iddia edilmiştir. Bu iddianın ortaya atıldığı tarihten önce şahsımca BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği A.Ş ve Günay Restoran yetkilileri hakkında 'Gürültüye beden olma suçu (TCK 183. Mad.)' ve Bodrum Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 'Görevi kötüye kullanma (TCK 257 Mad.)' nedeni ile suç duyurusunda bulunulduğu sabittir.

Söz konusu dosyaların Savcılık aşamasında olduğu, tarafımıza husumet yöneltme amacı güden işletmece gizlenmektedir. Son olarak, tarafımızın olayı şahsileştirmek gibi bir çabası yoktur. Gürültü kirliliğine neden olan işletmenin vurdumduymaz eylemlerinin sonlandırılması için yürütülen bir hukuk mücadelesi vardır. Ne var ki tüm şiddeti ile gürültü kirliliği devam etmektedir.