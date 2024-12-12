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Mükemmel fotoğrafı çekmek istedi! Hareket halindeki trenden dışarı doğru kendisini bıraktı: Düşme anı saniye saniye kamerada...

12.12.2024 09:42
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 09:42
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Sri Lanka'daki hareket halinde bir trende oldukça ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan Çinli bir kadın hareket halindeki trenden aşağıya doğru sarkarak fotoğraf çekilmek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi. Çinli kadın ağaçlara çarpması sonucunda aşağıya düştü.

MYNET|DIŞ HABERLER Sri Lanka'da bir trende ismi açıklanmayan Çinli bir kadın fotoğraf çekilmek isterken korkunç bir kaza yaşadı. Genç kadın korkuluklara tutunarak geriye doğru sarktığında ağaç dallarının kafasına çarpması sonucu yaralandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kameranın arkasındaki adamın bağırdığı duyulurken, yolcuların dehşet içinde olayı izledikleri görüldü.

BİR SONRAKİ DURAKTA DURDULAR

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Tren bir sonraki durakta durdu ve yaralanan Çinli yolcuya yardım etmek için hemen geriye doğru yürüdüler. Genç kadının şans eseri çalılıkların üzerine düşerek ciddi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

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tren Tren kazası
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