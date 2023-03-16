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Mülk suresi 14. ayet - Mülk suresi 14. ayeti okunuşu ve anlamı

13.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure ve ayet bulunur. Bunların her biri ayrı ayrı anlamlara sahiptir. Mülk suresi de kitapta önemli bir yeri olan ve Müslümanlar için çok faziletli sureler arasındadır. Mülk suresinin 14. ayetinin ise sürekli okunması gerektiği söylenir. Çünkü bu ayet pek çok yarara sahiptir. Müminlerin mutlaka bilmesi gereken Mülk suresi, çok kısadır ancak önemli bilgiler içerir. Peki, Mülk suresi 14. ayetin okunuşu nasıldır ve anlamı nedir?

Mülk suresi 14. ayet - Mülk suresi 14. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Mülk suresi 14. ayet nasıl okunur?
  • Mülk suresi 14. ayet ne anlama gelir?
  • Mülk suresi 14. ayet tefsiri nedir?
  • Mülk Suresi 14. ayet fazileti nedir?
  • Mülk suresi 14. ayet kaç defa okunmalı?
  • Mülk suresi 14. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’de 67. sırada yer alan Mülk suresi, toplam 30 ayete sahiptir. Surenin ismini aldığı mülk kelimesi ise evreni temsil eder. Mekke’de inen bu surede, Allah’ın günün her şeye yettiği ve O’nun her şeye hâkim olduğu anlatılır. Fakirlikten kurtulmayı ve paranın bereketlenmesini sağlayan bu surenin özellikle 14. ayeti öne çıkar. Refaha kavuşmak ve muradına kavuşmak isteyenler için Mülk suresi 14. ayet çok önemlidir. Faziletleri, anlamı ve tefsiri ile İslam dininin merak edilen ayetlerinden biridir.

Mülk suresi 14. ayet nasıl okunur?

Mülk suresi 14. ayet okunuşu ile ilgili sıkça araştırma yapılır. Çünkü bu ayet surenin faziletli ayetlerinden biridir ve çok önemli bir konuya değinir. Bu sureyi öğrenmek isteyenler öncelikle Arapçasına bakabilir. Mülk suresi 14. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

mülk14

Arapça yazılışı öğrenildikten sonra Türkçe okunuşuna bakılabilir. Bu sayede daha kolay ezberlenebilir. Kısa bir ayet olan Mülk suresi 14. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

  • Elâ ya'lemu men ḣalaka ve huve-lletîfu-lḣabîr(u)
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Mülk suresi 14. ayet ne anlama gelir?

Mülk suresi 14. ayet anlamı özellikle Müslümanların merak ettiği bir konudur. Ayetin okunuşunu bilmek kadar ne anlama geldiğini bilmek de önemlidir. Çünkü bu sayede vermek istediği mesaj anlaşılabilir. Mülk suresi 14. ayet kısa olduğu için anlamını ezberlemek de mümkündür. Mülk suresi 14. ayet meal olarak şöyledir:

  • aratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.

Mülk suresi 14. ayet tefsiri nedir?

Mülk suresi 14 ayet Türkçesi, bu ayetin verdiği mesajı anlamayı sağlar. Ancak daha detaylı bir okuma ve altta yatan anlamlar için tefsirine bakmakta fayda vardır. Mülk suresi 14. ayet tefsiri aşağıdadır:

Bu dünyada günah işleyenler, ya kendilerini görüp gözeten Allah’ın varlığına inanmıyor veya inanmakla birlikte dünyevî hırs ve menfaatleri, nefsânî arzuları yüzünden gaflete dalıp sorumluluklarını unutuyorlar. İşte bu âyetlerde inkârcılara ve gafillere Allah’ın gizlisiyle açığıyla her şeyi kuşatan ilmi hatırlatılmakta, kendilerinden hayatlarını buna göre düzenlemeleri istenmektedir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 419-420)

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Mülk Suresi 14. ayet fazileti nedir?

Bir ayetin faziletleri müminlerin o ayeti ne zaman, hangi durumda okuması gerektiğini bilmesini sağlar. Her ayetin farklı farklı faziletleri bulunur. Mülk Suresi 14 ayet fazileti ve sırları da önemli konularda Müslümanlara yarar sağlar. Mülk suresi faziletleri şöyle sıralanabilir:

  • Her gece yatsı namazından sonra Mülk suresini okuyanların ruhunu imana teslim etmesinin nasip olduğu söylenir.
  • Bu sureyi okuyan kişiler, kıyamet günü şefaat ederler.
  • Her gün Mülk suresi okunması, kişinin kabir azabı görmemesini sağlar.
  • Vefat eden kimselerin ardından mülk suresi okunduğunda kabir azabının dineceği söylenir.
  • Her gece devamlı Mülk suresini okuyanlara Kadir gecesi ibadet etmiş kadar sevap yazılacağı buyrulmuştur.
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Mülk suresi 14. ayet kaç defa okunmalı?

Mülk suresi 14. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusu, faziletlerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Mülk suresini 41 defa okumanın işleri rast götürmek ve beladan, kazadan korunmak açısından etkili olduğu söylenir. Sabah namazından sonra 1 kere Mülk suresini okumaya devam eden kişiler, pek çok nimete ulaşır.

Mülk suresi 14. ayeti niçin okunur?

Mülk suresinin okunabileceği pek çok durum vardır. Bu sure kabir azabı çekmemek, cehennemden çıkıp cennete girmek, 30 günahın affedilmesi, melekler tarafından kötülüklere karşı korunmak, sevap kazanmak için okunabilir.

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