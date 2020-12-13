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Mum ışığında kumar pahalıya patladı!

13.12.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Mum ışığında kumar pahalıya patladı!

Adana’da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ışıkları kapalı bir kıraathanede, mum ışığında kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kentteki bir kıraathanede, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dün gece kumar oynandığı bilgisine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki kıraathaneye baskın yapan polis, ışıkların kapatılıp mum ışığında kumar oynandığını tespit etti.

100 BİN 800 LİRA PARA CEZASI

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan işlem yapan polis, 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uyguladı.

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Ayrıca kıraathane de mühürlendi.

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(DHA)

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