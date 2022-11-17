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Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir ifadesinde her şeyi anlattı, sosyal medya paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı

17.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı bırakan Ahlam Albashir ifadesindeki 'sevgili' detayı dikkat çekti. Terör örgütü PKK'ya nasıl katıldığını anlatan Albashir, "2017 yılında Münbiç'te Ahmet A. ile tanıştım. Ona aşık oldum. Sevgili olduk. Ben de PKK'ya böyle katıldım." dedi. Öte yandan teröristin saklandığı evdekilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar da dikkat çekti.

Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir ifadesinde her şeyi anlattı, sosyal medya paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin ölümüne ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombayı bırakan Ahlam Albashir, Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanmıştı. Terör örgütü PKK ile bağlantısını itiraf eden Albashir ile birlikte gözaltına alınan 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 49 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken, Albashir'in ifadesindeki yeni detaylar ortaya çıktı. Öte yandan bombacı teröristin Esenler'de saklandığı evde bulunan kişilerin sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

TERÖRİST AHLAM ALBASHİR'İN İFADESİNDE YENİ DETAYLAR

İsitkal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in ifadesine DHA ulaştı. Terörist Ahlam Albashir ifadesinde örgütle ilk bağlantısını ve tanışmasını anlattı:

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"ONA AŞIK OLDUM, PKK'YA KATILDIM"

"2017 yılında Münbiç'te Ahmet A. ile tanıştım. Ona aşık oldum. Sevgili olduk. Bana mensubu olduğu PKK'dan bahsetti. Ben de PKK'ya böyle katıldım."

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'AHMED'İN İZİNİ KAYBETTİM AMA ÖRGÜTLE BAĞIM KOPMADI'

Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. "Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığ Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.

HFGH

Atölyenin sahibi Ferhat Habeş

O paylaşımlarla birlikte; ikilinin bölücü terör örgütü PKK ile olan bağları kesinleşmiş oldu.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayn El Arab'dan ev sahiplerini arayan, Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı İstanbul'a göndererek Esenler'deki adrese yerleştiren ve terör saldırısının talimatını telefonla ev sahiplerine veren "Hacı" kod adlı teröristle irtibatı kuran ev sahiplerinin bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın görsellerinin bulunduğu fotoğrafları ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi.

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Kameralar incelendi, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı Alham Albashir olduğu saptandı.

Önce Esenler'e oradan da Küçükçekmece'deki hücre evine kaçan Albashir gece yarısı yakalandı.

Albashir, saldırıyı gerçekleştirdiğini, PKK'nın özel istihbarat biriminden bir terörist olduğunu itiraf etti.


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pkk İstiklal Caddesi terörist bombalı saldırı

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