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Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine ile pozu olay olmuştu! Nilperi Şahinkaya günler sonra ilk kez konuştu

09.08.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son günlerde Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldığı fotoğrafla konuşuluyor. Şahinkaya'ya o fotoğraf yüzünden sosyal medyada tepkiler yağdı. Oyuncu çektiği bir video ile açıklama yaptı ancak eleştiriler son bulmadı. Nilperi Şahinkaya günler sonra ilk kez konuştu...

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz günlerde Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı infial yaratmıştı.

Hala yankıları süren ve gündemden düşmeyen bu fotoğraf nedeniyle de Şahinkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olup olmadığı merak edilmişti.

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Olayın hemen ardından da Şahinkaya, bir video çekerek açıklama yaptı. Yaptığı ilk açıklamada "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.

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Günler sonra ise Nilperi Şahinkaya ilk kez Snop Magazin'e konuştu. Yeterince sakin bir açıklama yapamadığını söyleyenlerin olduğunu belirten Şahinkaya, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia." dedi.

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"Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim. ‘Aptal bir linç kampanyası başlatıldı’ dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır burdayım. Gayet de şeffaf bir hayat yaşıyorum. Bu aileyle görüştüğümü 13 yılda bir fotoğraf dışında başka bir iddianın da olması gerekiyordu bence. Kiminle görüştüğüm gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana çok akıl kârı gelmedi." ifadelerini kullandı.

Son kez açıklama yaptığını belirten Şahinkaya, "Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyoruz. Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam." sözleriyle açıklamasını bitirdi.

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