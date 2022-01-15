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  4. Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

15.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve sunucu Murat Başoğlu, yaşadığı yasak aşk iddialarından yıllar sonra ilk kez Nişantaşı’nda görüntülendi. Magazin muhabirlerine konuşan Başoğlu, “Açık kalp ameliyatı geçirdim. Artık daha iyi bir kalbe sahibim” diyerek gülümsedi. Yeğeniyle aşk yaşadığı iddiasına üstü kapalı bir şekilde cevap veren Başoğlu, "İnsanlar bana haksızlık yapıldığını görüyor. Maalesef cehalet her yerde" diyerek dikkat çekti.

Murat Başoğlu, 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikten sonra uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bodrum’da yaşayan Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde açık kalp ameliyatı oldu.

"SOKAKTA HİÇBİR İNSANIN TEPKİSİNİ GÖRMEDİM"

Sağlığına kavuşan Başoğlu, Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeğeniyle aşk yaşadığı iddiasına üstü kapalı bir şekilde cevap veren Başoğlu, “Ben size şunu söyliyeyim eğer size birileri haksızlık yaptığını görüyorlarsa, ortada bir suç yoksa ve size birileri karalamak için bir çaba sarfediyorsa insanlar bunu görüyor ve görmekte inanın zor değil. Tabi kide cehalet her yerde inanan da oluyor. Ama sokakta hiçbir insanın bana tepki gösterdiğini görmedim” diyerek dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.

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