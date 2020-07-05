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  4. Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde ev bakıyor! Komşular istemedi

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde ev bakıyor! Komşular istemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeniyle teknede uygunsuz şekilde yakalanıp bir skandala imza atan Murat Başoğlu’na komşuları rahat vermedi. Yeni sevgilisiyle Gölköy’de kiralık bir evde kalan Başoğlu, komşuları tarafından istenmeyince evi boşalttı.

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde ev bakıyor! Komşular istemedi

Magazin tarihinde yaşanan en büyük skandalların arasında anılan Murat Başoğlu'na yeni sevgilisiyle her şeyi unutmaya çalışılıyor. 3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.

Televizyon hayatı biten sunucu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı. Bodrum tutkusuyla bilinen Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.

Çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal görüntüleri o dönem magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti. İkili, haklarındaki iddiaları yalanlasa da gerçek ortaya çıkmıştı. (Uçankuş)

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