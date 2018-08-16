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Murat Boz Aslı Enver'e evlilik teklifi etti mi? İlk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Aslı Enver'e evlilik teklifi ettiği iddiasıyla gündeme gelen Murat Boz, konuyla ilgili sessizliğini yakın çevresine bozarak "Ne evliliği? Aslı Enver ile görüşmeye başlamadık" dedi

Murat Boz Aslı Enver'e evlilik teklifi etti mi? İlk açıklama

2,5 yıllık ilişkilerini dört ay önce noktalayan ünlü şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in barıştıkları yönünde çıkan haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre; Murat Boz, Enver'e evlilik teklifinde bulunmuş, Enver de düşünmek için süre istemişti. Ancak çıkan haberlerden sonra yakın çevresine konuşan şarkıcı, evlilik düşünmediğini ve Aslı ile konuşmaya başlamadıklarını söyledi.

Murat Boz’dan Aslı Enver'e evlilik teklifiMurat Boz’dan Aslı Enver'e evlilik teklifi

"EVLİLİK FİKRİ BANA UZAK"

Habertürk'ün haberine göre Murat Boz yakın çevresine, "Aslı Enver ile barışmadık, görüşmeye de başlamadık. Bir de evlilik teklifi çıkartmışlar, ne evliliği. Evlilik fikri zaten uzak bana" dediği öğrenildi.

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