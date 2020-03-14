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Murat Boz’dan koronavirüs çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yurt dışından gelip doğrudan kalabalıkların içine karışan meslektaşlarına seslendi.

Murat Boz’dan koronavirüs çağrısı

Koronavirüs üzerine dünya genelinde çok sert önlemler alınmaya başlamışken ülkemizde yurt dışından gelen ünlüs isimlerin kendilerini 14 gün boyunca çevrelerinden tecrit etmemeleri tepki çekiyor.

Yurt dışından yaptıkları neşeli paylaşımların ardından Türkiye’ye dönen ve kısa süre içerisinde etkinliklere katılan ünlü isimler özellikle sosyal medyada eleştiriliyor.

Işın Karaca ve sevgilisinin Hollanda tatili ardından başlayan bu süreç, Kenan Doğulu ve Beren Saat’in Londra tatili ardından kısa süre sonra muhabirlerin karşısına çıkmasıyla tırmanmıştı. Son olarak Şeyma Subaşı ve Guido Senia üzerinden gerçekleşen tepkiler gündemi meşgul etmeye devam ederken, şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

muratboz-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz, koronavirüs,

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