MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz'dan tepki! 'Hadise de Kaan da arkadaşlarım...'

Murat Boz'dan tepki! 'Hadise de Kaan da arkadaşlarım...'

20.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Boz, son dönemde hakkında çıkan iddialardan sonra Hadise'nin kendisini evinde ziyaret ettiğine dair yapılan haberlere tepki gösterdi. Boz, "Hadise de, Kaan da arkadaşımdır" dedi.

Murat Boz'dan tepki! 'Hadise de Kaan da arkadaşlarım...'

Hadise'nin, Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Hadise, sosyal medyada hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeye başlayarak iddiaları çürüttü. Ardından da ünlü şarkıcının, Murat Boz'un evine girerken görüldüğü ile ileri sürüldü.

Murat Boz çıkan haberlere tepki gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:

Ekran Alıntısı

"Bir haberi yaparken o kişinin bir ailesi var, bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor. Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerinden birine ait minibüsü çekip haber yapmışlar. Akıl alır gibi değil. Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, buna inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim. Hadise de Kaan da arkadaşlarım... #KadınaŞiddeteHayır"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım Murat Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.