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Murat Boz’la aşk yaşadığı iddia edilen Melis İşiten kimdir? Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’yla mutlu bir şekilde sürdürdükleri evlilikleriyle magazin gündeminden uzak kalmayı başaran Melis İşiten, boşanmanın sonrasında aşk haberinin odağındaki isim haline geldi. Murat Boz’un Melis İşiten’i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının bu hareketi ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi.

Murat Boz’la aşk yaşadığı iddia edilen Melis İşiten kimdir? Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’in hayatı!

Magazin gündeminde yeni bir aşk dörtgenin patlak verdiği ileri sürüldü. Bir dönem adı aşk iddialarına karışan Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu’nun anlaşmadıkları için ilişkilerini noktaladıkları konuşulmuştu. Bunun üzerine ikilinin arkadaş kaldıkları da magazin kulislerinde iddia edilmişti. Son olarak ise Aslı Enver’in eski sevgilisi Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Tüm bu söylentilerin gölgesinde Melis İşiten hakkındaki meraklar arttı.

Bomba iddia! Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?Bomba iddia! Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Aşk haberleriyle yakın markaja alınan güzel oyuncuyla ilgiliMelis İşiten kimdir, Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?” soruları cevap bulmayı bekliyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi olarak bilinen Melis İşiten’in biyografisi!

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Melis İşiten ilk olarak geçtiğimiz yıl Uraz Kaygılaroğlu ile boşanma haberleriyle gündeme geldi. 29 Haziran 1989 yılında İstanbul’da doğan Melis İşiten hayatının büyük çoğunluğunu İstanbul’da geçirmesine rağmen Kaş’ın her daim ayrı bir önemi olduğunu söyledi.
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Melis İşiten annesi Yasemin ve babası Okan’ın destekleriyle tiyatro eğitimi aldı. Konservatuvar eğitimin sonrasında Reaksiyon, Evli ve Öfkeli ile Yedi Güzel Adam dizilerinde rol aldı. Dizi ve film setlerinden sonra eğitimini arttırak Melis İşiten oyuncu koçluğu yapmaya başladı. İyi bir anlatıcı olmak için pek çok eğitim ve kursa katılan güzel sanatçı oyunculuğun yanında çeşitli etkinliklerde konuşmacılık görevini de üstleniyor. Özellikle tiyatroyla özel bir bağı olduğunu belirten İşiten, sahnede olmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.

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Uraz Kaygılaroğlu ile Yedi Güzel Adam setinde tanışıp aşık olan Melis İşiten 3 ay sonunda 2014 yılında Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile evlendi. 2016 yılında Ada ismini verdikleri kızlarını kucağına alan çift 2019 yılında ayrıldı.

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