Murat Boz’un eski eşi Eliz Sakuçoğlu’ndan kaslı kadınlara gönderme

Murat Boz'un eski eşi olarak bilinen Eliz Sakuçoğlu son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak spor hayatı ile ilgili yaptığı bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Bir süredir gözlerden uzak olan stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun şimdiye kadar pilatesten bisiklete yapmadığı spor kalmadı.

"AŞIRI KASI KADINSI BULMUYORUM!"

Genetik olarak iyi bir kas yapısına sahip olduğunu söyleyen 36 yaşındaki güzel Eliz Sakuçoğlu'nun açıklaması şöyle;

Hangi egzersizi yapsam hemen iyi sonuç alırım. Ancak görüntü itibarıyla aşırı kası hiç kadınsı bulmuyorum. Hep ince ve zarif olmayı hedefliyorum. Tüm bunların sonunda pilates, kickboks ve yoganın bana daha uygun olduğunu anladım.

