Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı! Olay oldu

Ekranların keyifli izlenen yarışmaları arasında olan O Ses Türkiye geçen sezon yine kendisinden söz ettirdi. Seda Sayan’ın yarışmacısının zaferi ile sonuçlanan yarışmanın değişmez jüri üyesi Hadise yine gerek kıyafetleri ve gerekse tatlı sert atışmaları ile çok konuşuldu.

Yeni sezon öncesi bir araya gelen Beyazıt Öztürk ve Murat Boz da yaptıkları kulis muhabbetinde Hadise’yi çekiştirdi ve ortaya esprili bir video çıktı.

Murat Boz’un Instagram hesabından paylaştığı videoda Beyazıt Öztürk ve Murat Boz’u jüri üyesi arkadaşları Hadise’yi ifşa planı yaptı.

Hadise ise bu paylaşımın altına 'dost bildiklerim' notu düşerek arkadaşlarının şakasına yanıt verdi. Paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

