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  4. Murat Ceylan aracına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Murat Ceylan aracına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

13.10.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan lüks arabasıyla olay oldu. Ceylan arabasının yalnızca modifiyesine tam 350 bin TL harcadı. Murat Ceylan arabasını göstermeye ise utandı.

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Murat Ceylan 3.5 Milyon TL’ye aldığı yeni spor arabasıyla Cihangir’de görüntülendi.

Araba hobisi olan Murat Ceylan arabasına yaptığı harcamayla şoke etti. UçanKuş TV'e konuşan Murat Ceylan magazin gündemine konu olan spor arabası hakkında konuştu.

Aracını göstermeye çekinen Ceylan, “Görgüsüz ayıya bak dedirtmeyeyim kendime bir başkası yapsa ben de öyle derdim" dedi.

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Aracını baştan aşağıya modifiye ettiren Ceylan, aracının modifiyesine tam 350 bin TL harcadığını dile getirdi. Başarılı sunucu aracının dünyada tek olduğunun da altını çizdi.

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