Murat Dalkılıç Hande Erçel'in gözlerine bakarak söyledi

Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü 'Afeta’dan 'Yabancı' ve 'Müjgan' şarkılarını Harbiye Açıkhava konserinde ilk kez seslendiren Murat Dalkılıç, dinleyiciden tam not aldı.

Dalkılıç, yeni şarkısı 'Müjgan’ı Hande Erçel için yazdığını söyledi ve sevgilisinin elini tutup gözlerine bakarak şarkıyı seslendirdi.

ERCİ E. İLE DÜET

İlk yarının finalinde Cartel grubunun efsane ismi Erci E. ile 'Cartel' isimli şarkıda düet yapan Dalkılıç, “Çocukluğumdan beri rap müziğe ilgi duydum. Çok şanslıyım hayranı olduğum, tişörtlerini giydiğim grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Benim için bu konser çok özel ve güzel bir anı olacak. Erci E. bu konser için bizi kırmayıp Almanya’dan geldi” ifadelerini kullandı.



