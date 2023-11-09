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Murat Övüç ve Sevda Türküsev birbirine girdi! "Normal halkı yoldan çıkarttı..."

09.11.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Murat Övüç ile iletişimci Sevda Türküsev, 2. Sayfa yayınında birbirine girdi. Övüç "Dilan Polat için ağlamadım" derken Sevda Türküsev fenomeni topa tuttu. Sevda Türküsev Murat Övüç telefonu kapattıktan sonra da hızını alamayıp sert konuştu.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu olan iletişimci Sevda Türküsev ve skandallar hareketleriyle sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç gerildi. Fenomen Dilan Polat'ın ardından ağladığı iddia edilen Murat Övüç'e ateş püskürdü. Övüç ile Türküsev arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.

Türküsev, "Lütfen Murat Övüç'ü takip etmeyin" diyerek sözlerine "Murat Övüç'ün milyonlara hitap edebilmesini sağlayan biziz. Biz takip etmezsek onlar bir hiç" ifadeleriyle devam etti.

"DİNİ KULLANIYOR" DİYEREK SERT ÇIKTI

Sözlerine, "Murat Övüç dini kullanıyor" diye devam eden Türküsev'in sert açıklamalarının ardından yayına bağlanan Övüç, kendini savunurken kaç tane çocuk okuttuğunu söyledi.

Türküsev "Söylemleriniz ve küfürleriniz hiç hoş değil. Takip edilmesi gereken bir insan değilsiniz" derken Övüç geri adım atarak saygı duyduğunu söylese de ünlü isim hızını alamadı. Murat Övüç "Ben herkes tarafından saygı ve hürmet gören bir insanım" diyerek yayından ayrıldı.

Ekran Alıntısı

Sevda Türküsev ise hızını alamayarak "Olan normal insanlara oluyor zengin ve ünlü insanlara pek bir şey olmuyor. Bu tip örnekler normal halkı yolda çıkarttı. Tepemize çıktınız senelerdir ya! Her zaman sanat dünyasını da eleştirdim sosyal medyayla birlikte Murat Övüç hemen kalkıp ben burs veriyorum, bana ne abi ben de yapıyorum. Paravan Kuran-ı Kerim..." diyerek sert çıktı.


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Murat Övüç Gülşen ele
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