Murat Tolga Şen kimdir? 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen'den Seranay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Netflix dizisi Şahmaran'a eleştiri!

Murat Tolga Şen; Seranay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix'in sosyal medyada gündem olan dizisi Şahmaran ile ilgili değerlendirmelerde bukundu. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Şahmaran dizisinin bazı sahneleri olay oldu. Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişki sahnesi çok konuşuldu. 2 Sayfa magazin progamında Şahmaran dizisi de ele alınacak. Peki, Sinema ve TV Eleştirmeni Murat Tolga Şen kimdir? İşte Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi...

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

SİNEMA VE TV ELEŞTİRMENİ MURAT TOLGA ŞEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen Amasyalıdır.

2. SAYFA KONUĞU MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

MURAT TOLGA ŞEN'DEN ŞAHMARAN YORUMU GELİYOR

Murat Tolga Şen ve 2. Sayfa dün, bugünü işaret ederek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Murat Tolga Şen bugün 2. Sayfa magazin programına konuk oldu ve Seranay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Şahmaran'a ilişkin konuştu.

"ŞAHMARAN, ADANA'DA GEÇEN TWILIGHT"

Dizinin teknik açıdan çok iyi olduğunu söyleyen Murat Tolga Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu efsanesini Alacakaranlık (Twilight) gibi bir işe çevirmişler. Teknik açıdan güzel bir iş. Ama 8 bölüm izledikten sonra 'Ben bunu niye izledim?' dedim."

"EDWARD VE BELLA, ADANA'DA KEBABA DÜŞMÜŞ"

Murat Tolga Şen, Şahmaran dizisine ilişkin "Adana'da geçen Twilight. Edward ve Bella, Adana'da kebaba düşmüş" ifadelerini kullandı.



