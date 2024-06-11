Mürekkeple ten rengini dahi değiştirdi! Dövme bağımlısının itirafı sosyal medyaa gündem oldu... "Dolduracak tek yerim kaldı"

33 yaşındaki Eli Ink isimli bir adam 17 yaşında dirseğine örümcek ağı dövmesi yaptırarak mürekkep serüvenine başladı. Kolları, bacakları ve göğsü de dahil olmak üzere vücut kısımlarına tamamen siyah dövme yaptırarak adeta ten rengini değiştiren Ink, binlerce saatini dövme iğnesinin altında geçirdi.

Dövmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Ink, "Görünür alanım tükeniyor ve vücudumda neredeyse dört katmandan oluşan farklı dövmeler var. Dövme yaparken, görünen deri gittiğinde, üstüne koyabileceğiniz çok sınırlı sayıda şey olur. Siyahın üzerinde yeşil ve beyaz mürekkebim var; bunu katman katman uygulayabilirsiniz. Boş cildim tamamen bitti ama tamamen yeni bir biçime büründü. Bu, bir evin duvarlarına boya sürmeye benziyor; yatak odanızın duvarını siyaha, ardından üstünü beyaz, yeşil veya sarıya boyayabilirsiniz." dedi.

İnsanların dövme yaptırmasını fazla ciddiye aldığını dile getiren Ink, "Bir elbise satın alırsanız, elbiseye bakıp bunun bir anlamı olduğunu düşünmezsiniz. Ona bakıyorsunuz ve kendiliğinden satın alıyorsunuz çünkü 'Şu anda buna ihtiyacım var' diye düşünüyorsunuz. Ancak 10 yıl sonra o elbise duygusallaşabilir ve sanki onu giydiğiniz zamanlardaki gibi bir anlam taşıyabilir. Dövmeler için de aynı şey geçerli. Dolduracak tek yerim kaldı. O da bende saklı" diye konuştu.