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    4. Müritlerini ev yapımı cıva katkılı içeceklerle yöneten tarikat lideri tutuklandı! 'Sessizlik yemini ettim' diyerek suçlamaları reddetti

    Müritlerini ev yapımı cıva katkılı içeceklerle yöneten tarikat lideri tutuklandı! 'Sessizlik yemini ettim' diyerek suçlamaları reddetti

    24.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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    Kendisine "Total Transcendence" adını veren bir tarikat lideri, şehirden uzakta 15 yıl önce kurduğu tarikatındaki müritlerine akıl uyuşturan cıva katkılı ev yapımı ilaçlar verdiğini tespit edilmesinden sonra İspnayol polisi tarafından tutuklandı. Tutuklandığı sırada sessizlik yemini ettiğini dile getiren Jose Manuel Canovas yetkililerle kara tahta üzerinden yazışarak iletişim kurdu.

    MYNET-DIŞ HABERLER İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kasabasında gizli laboratuvarlarla tamamlanan 24 dönümlük geniş araziye 15 yıl önce kurulan tarikata polis baskın düzenledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, tarikat lideri 50 yaşındaki Jose Manuel Canovas tutuklandı. Tarikat lideri müritlerinin zihnini kontrol etmek amacıyla "saflaştırılmış cıva" olarak adlandırdığı ilacı hazırlamakla suçlandı.

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    İspanya Ulusal Polisi yaptığı açıklamada, "Sağlığa zararlı psikoaktif maddelerin uygulanması da dahil olmak üzere farklı zorlayıcı manipülasyon teknikleri kullanarak, takipçilerinin iradesini onlar üzerinde güç kazanmak ve mali kazanç elde etmek için manipüle etmeye çalıştı" dedi. Canovas, karışımı müritlerine dağıtmakla, ayrıca internette ve bitkisel mağazalarda satmakla suçlandı.

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    Polise göre tarikat üyelerindan bazılarının kas zayıflığı, hafıza sorunları, konuşma, duyma ve görme sorunlarının yer aldığını belirtti. Canovas, malikanesine yapılan baskın sırasında polisler, 400 poundluk son derece zehirli metal elementi ortaya çıkardıklarını söyledi. Canovas, şu anda kamu sağlığına karşı işlenen suçlar, ahlaki dürüstlük ve yasa dışı dernekler de dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

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