Müritlerini ev yapımı cıva katkılı içeceklerle yöneten tarikat lideri tutuklandı! 'Sessizlik yemini ettim' diyerek suçlamaları reddetti

MYNET-DIŞ HABERLER İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kasabasında gizli laboratuvarlarla tamamlanan 24 dönümlük geniş araziye 15 yıl önce kurulan tarikata polis baskın düzenledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, tarikat lideri 50 yaşındaki Jose Manuel Canovas tutuklandı. Tarikat lideri müritlerinin zihnini kontrol etmek amacıyla "saflaştırılmış cıva" olarak adlandırdığı ilacı hazırlamakla suçlandı.

MAĞAZALARDA SATILDI

İspanya Ulusal Polisi yaptığı açıklamada, "Sağlığa zararlı psikoaktif maddelerin uygulanması da dahil olmak üzere farklı zorlayıcı manipülasyon teknikleri kullanarak, takipçilerinin iradesini onlar üzerinde güç kazanmak ve mali kazanç elde etmek için manipüle etmeye çalıştı" dedi. Canovas, karışımı müritlerine dağıtmakla, ayrıca internette ve bitkisel mağazalarda satmakla suçlandı.

CIVA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

Polise göre tarikat üyelerindan bazılarının kas zayıflığı, hafıza sorunları, konuşma, duyma ve görme sorunlarının yer aldığını belirtti. Canovas, malikanesine yapılan baskın sırasında polisler, 400 poundluk son derece zehirli metal elementi ortaya çıkardıklarını söyledi. Canovas, şu anda kamu sağlığına karşı işlenen suçlar, ahlaki dürüstlük ve yasa dışı dernekler de dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.