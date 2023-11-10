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    4. Sarhoş kadın ve onu tutuklamak isteyen polis arasında ilginç anlar! 17 yaşındaki genci taciz ettiğini söyledi... Küfür ederek kendisini savundu

    Sarhoş kadın ve onu tutuklamak isteyen polis arasında ilginç anlar! 17 yaşındaki genci taciz ettiğini söyledi... Küfür ederek kendisini savundu

    10.11.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Daytona bölgesindeki bir barda ilginç anlar yaşadı. 43 yaşındaki Laura Gallagher isimli bir kadın bardaki 17 yaşındaki çalışanı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmak istedi. Olay yerine gelen polisin tutuklama emrine karşı çıkan Gallagher küfür ederek kendisini savundu.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir barda yaşanan olay kısa sürede manşetlerdeki yerini aldı. Bir polis memurunun vücut kamerasına yansıyan görüntülerde 43 yaşındaki Laura Gallagher isimli bir kadının 17 yaşındaki çalışanı taciz ettiğinin iddia edilmesinden sonra tutuklama anları yer aldı. Polis memuruna küfürler yağdıran Gallagher pedofili olmadığını söyleyerek kendisini savundu.

    BARDAN ATILDI

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    43 yaşındaki Laura Gallagher, 17 yaşındaki bir çalışanın koluna göğüsleriyle dokunduğu iddiasıyla bardan kovulmuştu. The Mail Online'ın haberine göre kadının duruma tepki göstermesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis memuru, 17 yaşındaki çocuğu taciz ettiğini söyleyerek, "Koluna göğüslerine dokundun ve onun istemediği bir durumdu" dedi. Daha sonrasında ise kadının alkollü bir şekilde araç kullanmasını engellemeye çalıştı.

    CEZADAN KURTULAMADI

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    Gallagher, bir kolluk kuvveti görevlisini darp etmek ve taciz suçlarıyla tutuklandı. Mahkemede suçlamalara karşı hiçbir itirazda bulunmadı ve 12 ay süreyle denetimli serbestliğe tabi tutuldu ve 428 sterlin (yaklaşık 14 bin 926 TL) para cezası ödemek zorunda kaldı.

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    Gallagher ayrıca altı ay süreyle ehliyetini kaybetti, aracına 10 gün süreyle el konuldu ve aynı zamanda bir alkollü araç kullanma okuluna veya uyuşturucu rehabilitasyonuna ve ayrıca toplum hizmetine gitmek zorunda kaldı.

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