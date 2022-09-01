MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Musa Eroğlu kimdir, aslen nereli? Musa Eroğlu kaç yaşında?

Musa Eroğlu kimdir, aslen nereli? Musa Eroğlu kaç yaşında?

01.09.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halk müziğinin usta isimlerinden olan Musa Eroğlu, Hz. Ali hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle sosyal medyada gündem haline geldi. Ünlü sanatçının hayatı, yaşı ve memleketi gibi sorular merak edilemeye başlandı. Peki Musa Eroğlu kimdir, aslen nereli? Musa Eroğlu kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Musa Eroğlu kimdir, aslen nereli? Musa Eroğlu kaç yaşında?

Musa Eroğlu'nun hayatı Hz. Ali hakkında söylediği sözlerin ardından merak edildi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olan Musa Eroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Musa Eroğlu kimdir?

MUSA EROĞLU KİMDİR?

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin üstadları arasında gösterilmektedir. Eroğlu ilk plağını 1967 senesinde "İkimiz Toprağa Girelim Elif" isimli plak ile çıkarmıştır.

Eroğlu, müzik sektöründe 1970'li senelerin başlarında tanınmaya başlamıştır. 1980 senesine dek mahalli sanatçı olarak çalışan isim, Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile beraber başladığı,ardından Yavuz Top’un da aralarına dahil olmasıyla genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü çiftten sürpriz nikâh! 'Sıfır şaka' notuyla duyurduÜnlü çiftten sürpriz nikâh! 'Sıfır şaka' notuyla duyurdu
Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!
Fenomen Merve Yalçın iç çamaşırlı poz verdi!Fenomen Merve Yalçın iç çamaşırlı poz verdi!
Anahtar Kelimeler:
Musa Eroğlu hz. ali sosyal medya günlük altın yaşında altın analizi istanbul altın söyledi musa eroğlu kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...

13 yaşındaki çocuk bir telefonla evdeki tüm altınları bozdurdu ve...

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Türkiye günlerdir konuşuyordu! Bahçeli son noktayı koydu: "Bizim haberimiz yok"

Türkiye günlerdir konuşuyordu! Bahçeli son noktayı koydu: "Bizim haberimiz yok"

İlginizi Çekebilir

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.