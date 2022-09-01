Musa Eroğlu kimdir, aslen nereli? Musa Eroğlu kaç yaşında?

Musa Eroğlu'nun hayatı Hz. Ali hakkında söylediği sözlerin ardından merak edildi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olan Musa Eroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Musa Eroğlu kimdir?

MUSA EROĞLU KİMDİR?

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelen Musa Eroğlu, Türk halk müziğinin üstadları arasında gösterilmektedir. Eroğlu ilk plağını 1967 senesinde "İkimiz Toprağa Girelim Elif" isimli plak ile çıkarmıştır.

Eroğlu, müzik sektöründe 1970'li senelerin başlarında tanınmaya başlamıştır. 1980 senesine dek mahalli sanatçı olarak çalışan isim, Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile beraber başladığı,ardından Yavuz Top’un da aralarına dahil olmasıyla genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev almaktadır.



