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Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

08.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, Caddebostan Sahili'nden başlatılıyor. Çalışmalara ayrıca ünlü isimlerde destek veriyor. Sanatçılar Pınar Altuğ ve Hakan Ural Caddebostan'da gerçekleştirilecek tören öncesinde açıklamalarda bulundu.

Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Pınar Altuğ
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