Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek

Pınar Altuğ, "Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor" dedi.

Hakan Ural ise "Ben uzun yıllardır böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Ama yine bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. İnşallah toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

