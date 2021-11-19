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‘Müslüme neden ve nasıl öldü? Müslüme’yi kim öldürdü?’ Acı haberin ardından bu sorulara yanıt aranıyor!

19.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım’dan itibaren kayıp olan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın cansız bedeni, ailesinin çadır kurduğu alandan 7-8 kilometre uzağındaki, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Peki Müslüme neden ve nasıl öldü? Müslüme’yi kim öldürdü? İşte detaylar…

Ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu esnada kaybolan Müslüme, 10 Kasım’dan bu yana Mersin’in Gülnar ilçesinde aranıyordu. Günler süren arama çalışmalarının ardından Müslüme’den acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, küçük kızın ailesinin çadır kurduğu alandan yaklaşık 7-8 kilometre ileride bir dağın eteğinde kahreden manzarayla karşılaştı.

MÜSLÜME NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Müslüme’nin neden ve nasıl öldüğüne dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Yapılacak otopsi sonuçlarının ardından kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

MÜSLÜME’Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin ölümüyle ilgili henüz bir bilgi bulunmadığından, kimin ve nasıl öldürdüğüne dair bir bilgi ya da şüpheli de bulunmuyor.

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MÜSLÜME’NİN CANSIZ BEDENİ NEREDE BULUNDU?

İtfaiye, AFAD, komando, jandarma ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde ulaştı. Müslüme’nin cansız bedeninin bulunduğu dağlık bölge görüntülendi.

‘Müslüme neden ve nasıl öldü? Müslüme’yi kim öldürdü?’ Acı haberin ardından bu sorulara yanıt aranıyor!

''EKİPLERİMİZ YASA BOĞULDU’'

Olayla ilgili açıklama yapan Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, Müslüme'nin 10 Kasım'da kaybolduğunu anımsattı. Ailesinden gelen ihbarın ardından arama çalışmalarına başlandığını vurgulayan Ünüvar, "Hemen jandarma, komandolarımız, belediye personeli sabaha kadar Müslüme'mizi aradı. O günden sonra da arama kurtarmaya katılan ekiplerin sayısı artarak devam etti. Ortalama her gün 300 kişi, bugüne kadar Müslüme'yi aradılar. Ancak aldığımız üzüntülü haber neticesinde Müslüme'mizin cansız bedenine ulaşılmış durumda. Tabi ki arama faaliyetlerine katılan ekipler her gün büyük bir ümitle aradı. Bugün ise Müslüme'mizin cansız bedeniyle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı, hepsi bir yasa boğuldu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

''İPUÇLARI VAR, DEVLETİMİZ AYDINLATACAKTIR''

Olayla ilgili kolluk kuvvetinin geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü aktaran Başkan Ünüvar, "Devletimiz bütün gücüyle 10 gün boyunca Müslüme'mizi aradı ancak cansız bedenine ulaştı. Şu anda ipuçları mutlaka var. Tabi bu olayı da aydınlatacaktır. Ekipler bunların üzerinde şu anda çalışıyor. Bütün vatandaşlarımız üzgün. Türkiye ümitle sağ bulunmasını bekliyordu. Tabi ki biz üzüntülü bir haldeyiz. İnşallah devletimiz bu olayı da aydınlatacaktır" dedi.

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''MELEK Mİ OLDUN KIZIM?’'

Öte yandan Müslüme Yağal'ın annesi Selvi Yağal, kızının acı haberini çadırda aldı. Müslüme'nin ölüm haberi üzerine çadırda yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

KOMANDOLAR YOLU KAPATTI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı. Bölgeye giden yollar ve patikalar, jandarma komandolar tarafından kapatıldı. AA-İHA

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‘Müslüme neden ve nasıl öldü? Müslüme’yi kim öldürdü?’ Acı haberin ardından bu sorulara yanıt aranıyor!

‘Müslüme neden ve nasıl öldü? Müslüme’yi kim öldürdü?’ Acı haberin ardından bu sorulara yanıt aranıyor!

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