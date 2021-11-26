Müslüme olayı nedir, babası kim? Müslüme’yi kim, neden öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen küçük Müslüme'nin ölüm sebebi merak ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 10 gün sonra bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği belirtilmişti. Peki Müslüme'yi kim öldürdü?

MÜSLÜME OLAYI NEDİR?

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşanan olayda küçük Müslüme kaybolduktan sonra cansız bedeni 10 gün sonra bulunmuştu. 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, küçük Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada ise alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürümelerin başladığı öğrenildi.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği belirtilmişti. 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar sebebiyle bölgede hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Buna göre değerlendirme yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ise, "3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder" şeklinde konuştu.

Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldığı gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında yer aldığı 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının sonrasında serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında 22 Kasım 2021 tarihinde adliyeye sevk edildi.

MÜSLÜME'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hasan Yağal'ın, küçük kızın bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izlediği ve takip ettiği ortaya çıktı. Ayrıca basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" şeklinde konuşmuştu. Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına geri dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

MÜSLÜME'NİN BABASI KİM?

Küçük Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş ve 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde ise dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlileri tarafından alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Yani bu duruma göre Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğu ortaya kondu. Müslüme'nin babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de daha önce birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Ayrıca yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu ortaya çıktı.



