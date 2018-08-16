Muş'ta 100 dolar bozdurana 100 liralık yakıt bedava

"Herkes devletine sahip çıksın. Bunlar bize yapılan bir oyun ve darbedir. 15 Temmuz'da başaramadılar, gezi olaylarında başaramadılar, şu anda dolarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu kabul etmiyoruz ve yılmayacağız. İnşallah gereken cevabı da vereceğiz. Türkiye'de tüm iş adamları bu kampanyayı yaptıktan sonra bunlar yerlerinde duracaklar. Devletimize sahip çıkmazsak Suriye ve diğer ülkeler gibi dağılıp paramparça olacağız. Kampanyada biz zarar edelim ama yine kazanacağız. Önemli olan devleti kazanmaktır."

Bu darbeye karşı herkesin dik durması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Aynı şirket bünyesindeki marketler zincirinin yetkilisi ve Ercan Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz da vatandaşları dolarını bozdurup ülkelerine sahip çıkmaya davet ederek, "Bu bir oyundur, ekonomik bir savaştır. 15 Temmuz'da bizi yenemedikleri gibi bu ekonomik savaşla da yenemeyecekler. Biz topyekun ülkemizin yanındayız. Ayrıca 10 dolarını bozup şirketimizin bünyesindeki marketlerimizde alışveriş yapan müşterilere de yüzde 10 indirim sözü veriyoruz." diye konuştu.

İstasyondan akaryakıt alan çiftçi Bilge Bulut ise "Doları da bozacağız bu oyunu da bozacağız. Çok güzel bir kampanya, herkese tavsiye ediyorum. Kampanyadan çok memnun kaldım. Duyarlılıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

- Vanlı esnaftan destek

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, yaptığı yazılı açıklamada, Vanlı esnaf olarak her zaman devletin yanında olacaklarını, üreten güçlü Türkiye ile yola devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamasında ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumunun kabul edilemeyeceğini belirten Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ve dünyaya karşı dik duruş sergilediğini, esnafın da Ahilik geleneği ile devletinin ve Cumhurbaşkanının yanında olduğunu kaydetti.