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Muş'ta 100 dolar bozdurana 100 liralık yakıt bedava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde bir akaryakıt istasyonu sahibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla 100 dolar bozdurup makbuzunu getirene 100 liralık yakıtı bedava veriyor - Akaryakıt istasyonu sahibi Ercan Yılmaz: - "Devletimize sahip çıkmazsak Suriye ve diğer ülkeler gibi dağılıp paramparça olacağız. Kampanyada biz zarar edelim ama yine kazanacağız. Önemli olan devleti kazanmaktır"

MUŞ/VAN (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla 100 dolar bozdurup makbuzunu getirine 100 liralık yakıtı bir defaya mahsus ücretsiz veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor.

Bulanık'ta akaryakıt istasyonu sahibi Ercan Yılmaz iş yerinin camına "100 dolar bozdurana 100 liralık yakıt bedava" ve "dolarını boz ülkene sahip çık" yazılı döviz astı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yapılanın, ekonomik darbe girişimi olduğunu söyledi.

Bu darbeye karşı herkesin dik durması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Herkes devletine sahip çıksın. Bunlar bize yapılan bir oyun ve darbedir. 15 Temmuz'da başaramadılar, gezi olaylarında başaramadılar, şu anda dolarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu kabul etmiyoruz ve yılmayacağız. İnşallah gereken cevabı da vereceğiz. Türkiye'de tüm iş adamları bu kampanyayı yaptıktan sonra bunlar yerlerinde duracaklar. Devletimize sahip çıkmazsak Suriye ve diğer ülkeler gibi dağılıp paramparça olacağız. Kampanyada biz zarar edelim ama yine kazanacağız. Önemli olan devleti kazanmaktır."

Aynı şirket bünyesindeki marketler zincirinin yetkilisi ve Ercan Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz da vatandaşları dolarını bozdurup ülkelerine sahip çıkmaya davet ederek, "Bu bir oyundur, ekonomik bir savaştır. 15 Temmuz'da bizi yenemedikleri gibi bu ekonomik savaşla da yenemeyecekler. Biz topyekun ülkemizin yanındayız. Ayrıca 10 dolarını bozup şirketimizin bünyesindeki marketlerimizde alışveriş yapan müşterilere de yüzde 10 indirim sözü veriyoruz." diye konuştu.

İstasyondan akaryakıt alan çiftçi Bilge Bulut ise "Doları da bozacağız bu oyunu da bozacağız. Çok güzel bir kampanya, herkese tavsiye ediyorum. Kampanyadan çok memnun kaldım. Duyarlılıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

- Vanlı esnaftan destek

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, yaptığı yazılı açıklamada, Vanlı esnaf olarak her zaman devletin yanında olacaklarını, üreten güçlü Türkiye ile yola devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamasında ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumunun kabul edilemeyeceğini belirten Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ve dünyaya karşı dik duruş sergilediğini, esnafın da Ahilik geleneği ile devletinin ve Cumhurbaşkanının yanında olduğunu kaydetti.

Berge, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehdit mesajları ve yaptırım şantajlarının sonuçsuz kalacağına işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin tutumu uluslararası hukuka da sığmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ile beraber bütün tehditlere ve dayatmalara karşı birlik ve beraberlik içindedir. Türkiye ne zaman ki kendi kararlarını vermeye başlarsa uluslararası güçler bize karşı saldırıya geçiyor. Önce Gezi olayları, sonra 15 Temmuz, şimdi de ekonomik savaş. Doların ve diğer döviz kurlarının sert dalgalanmaları sunidir. Ek döviz talebi, doları yükselten nedenlerden biri, bu nedenle milletimizin altını veya dövizi Halkbank ya da Ziraat Bankası'nda bozdurması gerekiyor. Bu geçici süreçte halkımızı sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Devletimizin ekonomisi güçlüdür, bu gücün milletimize de yansıması için üreten güçlü Türkiye olacağız. Devlet ve millet olarak israfın önüne geçmeliyiz."

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