Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'den bebek açıklaması

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, önceki akşam Raisa & Vanessa kardeşlerin Çırağan Sarayı'ndaki defilesinde görüntülendi. Selin İmer, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

İmer, gazetecilerin "Çocuk var mı? sorusuna ise verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Defileye tek katılan Selin İmer, "Mustafa bugün evde ben yalnız geldim" dedi.

Selim İmer, evliliklerini çok güzel gittiğini söyledi. İmer, çocuk sorularıyla ilgili ise "Şimdilik planlarımız arasında çocuk yok. 2 tane köpek aldık. Çocuk diye onlarla oynuyoruz." dedi.

