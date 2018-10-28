Mustafa Cengiz: CAS'ın kararını 1 hafta içerisinde açıklamasını bekliyoruz

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini yemekte ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray müsabakası öncesi, ev sahibi ekip yönetimi tarafından bir yemek organizasyonu düzenlendi. İki kulübün başkan ve yöneticilerinin buluştuğu yemekte konuşan Adil Gevrek, Galatasaray yönetimini kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Centilmence bir maç olmasını temenni eden Gevrek, "İki taraf için de sakatlık yaşanmamasını diliyorum. Kardeşçe, futbolun birleştirici bir güç olması dileğiyle iyi bir maç olsun. Her iki takım için de sonuç ne olursa olsun kardeşliğin, centilmenliğin kazandığı bir sonuç olsun inşallah." diye konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Malatya'nın coğrafyanın en değerli parçalarından biri olduğunu belirtti.

Malatya halkının spora olan düşkünlüğü ve misafirperverliği için teşekkür eden Cengiz, "Centilmence, düzgün, dürüst bir maç olmasını diliyorum. Hakem üzerinden hiçbir söylenti olmamasını, her iki takımın lehine veya aleyhine olmamasını diliyorum. Galatasaray ve Malatya'ya yakışır bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.