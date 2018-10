Mustafa Cengiz: CAS'ın kararını 1 hafta içerisinde açıklamasını bekliyoruz

Malatya halkının spora olan düşkünlüğü ve misafirperverliği için teşekkür eden Cengiz, "Centilmence, düzgün, dürüst bir maç olmasını diliyorum. Hakem üzerinden hiçbir söylenti olmamasını, her iki takımın lehine veya aleyhine olmamasını diliyorum. Galatasaray ve Malatya'ya yakışır bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Centilmence bir maç olmasını temenni eden Gevrek, "İki taraf için de sakatlık yaşanmamasını diliyorum. Kardeşçe, futbolun birleştirici bir güç olması dileğiyle iyi bir maç olsun. Her iki takım için de sonuç ne olursa olsun kardeşliğin, centilmenliğin kazandığı bir sonuç olsun inşallah." diye konuştu.

"26 Haziran'dan beri neredeyse her gün UEFA ile en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içerisindeyiz bilgilerimizi. UEFA çok sağlıklı bir kurum, özellikle son dönem yönetim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS'a çok bilinçli bir şekilde gittik. CAS'ta ikiye ayırma, çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk, usul ve esas yönünden diyebilirim. Umarım birinci olasılık tutarsa çok kısa zamanda bir netice elde edeceğiz. Yoksa doğal süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim, insanlar kasmasın. Galatasaray borsaya kote."

"Dünyanın en değerli bağımsız değerlendirme kuruluşu bizi izliyor ve denetliyor. Buna gerek yok, bizi yeniden yormayın diyoruz. CAS'ı biz kaybetsek bile ne olacak, yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme, yeniden yorulmak. Biz zaten Haziran'ın 11'inden beri her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil. CAS'ın kararını 1 hafta içinde açıklamasını bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne, 100 milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele bir hitabetle gidemezsiniz. Kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen, taraftarımız rahat olsun, Türkiye'de futbolu sevenler de rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için."