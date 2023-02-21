HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Erdik ve Celal Şengör'ün deprem ve zeminle ilgili açıklamaları Fatih Altaylı'yı şaşırttı: Çok acayip bir şey ilk defa öğreniyorum

Mustafa Erdik ve Celal Şengör'ün deprem ve zeminle ilgili açıklamaları Fatih Altaylı'yı şaşırttı: Çok acayip bir şey ilk defa öğreniyorum

21.02.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan Prof. Anke Friedrich, Prof. Mustafa Erdik ve Prof. Celal Şengör dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deprem mühendisi Mustafa Erdik, "Eğer zemin yumuşaksa bina gömülür veya yan yatar, zemin deprem hareketinin bir kısmını yutuyor. Eğer kaya zeminde bina kötüyse hasar daha fazla olur" dedi. Bu açıklamalara şaşıran Altaylı ise "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğreniyorum bunu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Erdik ve Celal Şengör'ün deprem ve zeminle ilgili açıklamaları Fatih Altaylı'yı şaşırttı: Çok acayip bir şey ilk defa öğreniyorum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 42 bini aştı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ederken uzmanlardan ise uyarılar peş peşe geliyor. Teke Tek programına katılan Prof. Anke Friedrich Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan bina ve zeminlerle ilgili açıklamalar yaptı.

teketek

Harita üzerinde değerlendirmeler yapan Friedrich, bölgedeki yıkımların sert kayaç olan zeminler yerine daha gevşek kum alanlarında yaşanması gerektiğini söyleyerek "Kırmızı bölgeler büyük ihtimalle evlerin binaların tamamen çöktüğü yerler. Yeşil tondaki bölgede sediment kayaç var daha gevşek kum gibi. Aslında tam tersi olurdu hasarın sert kayaç yerine diğer bölgede görülmesi gerekirdi. Bu çok enteresan bir gösterge yeni yer altı çok önemli değil demek ki" dedi.

teketek333

"EĞER ZEMİN YUMUŞAKSA..."

Friedrich'in ardından sonra konuşan Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, ise zemin ve bina kalitesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Erdik, "Eğer binanız deprem şartnamesine uygun yapılsaydı zemin çok fark etmezdi. Deprem şartnamesine uygun yapılmayan yapılar, eğer zemin yumuşaksa hasar zeminde oluyor. Bina ya gömülüyor ya yatıyor ama binaya hasar gelmiyor. Adapazar'da bunların örneğini de gördük. Zemin deprem hareketinin bir kısmını yutuyor, eğer bina depreme uygun yapılmamışsa avantajı var tabi ki. Oradan sağ çıkma ihtimaliniz çok daha fazla. Ama eğer kaya zemindeki bir bina deprem yönetmeliğine uygun yapılmamışsa hasar daha fazla oluyor. Sıvılaşma yaşayan zeminde ise ev kötüyse bile bazen canlı çıkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

celallll

"ZEMİNE ÇOK GÜVENMEMEK LAZIM"

Bu bilgileri ilk defa öğrendiğini söyleyen Altaylı ise ,"Yani zemine çok güvenmemek lazım. 'Benim evim kaya' ama eğer evin kötüyse daha beter. Yani kaya zeminde iyi ev hayat kurtarır kaya zeminde kötü ev öldürür. Sıvılaşma yaşayan zeminde ise ev kötüyse zemin sizi kurtarabilir. Ama zemin kötü ev sağlamsa devrilir. Bu çok acayip bir şey ilk defa öğreniyorum bunu. 'Benim evim sağlam zeminde' yok böyle bir şey. Eviniz sağlam inşaa edilmemişse eviniz sağlam zemindeyse
bile çökebilir" dedi. Altaylı'nın bu sözlerini Şengör ve Erdik de onayladı.

celal222

"ÇOK İLGİNÇ BİR DERS"

Celal Şengör de bu açıklamalara "Bu çok ilginç bir ders. Benim alanım yerin altıdır, Mustafa'nın ise ilgi alanı yerin üstüdür. Bu durumlarda en çok konuşması gereken Mustafa'dır." dedi.

celal şengör2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de, 40 daireden oluşan 8 katlı bina tahliye edildiMersin'de, 40 daireden oluşan 8 katlı bina tahliye edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çarpıcı çıkış!Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çarpıcı çıkış!
Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi... Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...
Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör Fatih Altaylı mustafa erdik

En Çok Okunan Haberler

Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'

Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'

Açıklamalar peş peşe geldi! İki ilde yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! İki ilde yasaklandı

Barcelona'nın başı büyük dertte!

Barcelona'nın başı büyük dertte!

Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel "Durumum iyi değil, futbol oynayamıyorum"

Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel "Durumum iyi değil, futbol oynayamıyorum"

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.