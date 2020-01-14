Mustafa Sandal’dan Defne Samyeli'ye olay yanıt!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, hayat hikayesini anlattığı "Beni Ağlatma" kitabında aşk yaşadığı kadınların isimlerini açıklayınca adından söz ettirdi. Kitapta aşk yaşadığını iddia edilen Defne Samyeli ise iddialara sert tepki vermişti.

Samyeli, hakkında çıkan bu ifadelerin ardından bir açıklamada bulunmuş ve şu sözleri söylemişti:

“Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ‘ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.”

MUSTAFA SANDAL’DAN YANIT GELDİ

Defne Samyeli’nin yaptığı bu sert çıkışın ardından sessizliğini 2. Sayfa programına bozan Mustafa Sandal şu ifadeleri kullandı:

"Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim. Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığımız yazıyor, yaşadığımız değil! 26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim.

Aslında; o paragraf bir özeleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz. Öyle ki, 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim."

