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  4. Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup tatilde! Kaslarıyla şov yaptı

Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup tatilde! Kaslarıyla şov yaptı

04.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Tatil görüntülerinde şarkıcının fit vücudu ve özellikle de belirgin karın kasları dikkat çekti.

Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup tatilde! Kaslarıyla şov yaptı

Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.

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TEKNE KEYFİ YAPTILAR

HaberTürk'ye yer alan habere göre; yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.

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Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.

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ROMA'DA EVLENDİLER

Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.


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Mustafa Sandal
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