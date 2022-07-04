Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup tatilde! Kaslarıyla şov yaptı

Geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen ve ardından Marmaris’te düğün yapan şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup çifti Bodrum’da tatil sezonunu açtı.
HaberTürk'ye yer alan habere göre; yakın dosları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.
Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.
Sandal ve Sütşurup aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreninin ardından haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
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