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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Geçen yıl boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, çocukları için sık sık bir araya geliyor. İkili, oğulları Yaman’ın doğum gününü de birlikte, Sandal’ın Göcek’teki yazlığında kutladı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir araya geldi

Şarkıcı Mustafa Sandal, boşandığı eşi Emina Jahovic ile oğulları Yaman'ın 11'inci yaşını kutlamak için bir araya geldi. İkili, önceki akşam Sandal'ın Göcek'te bulunan evinde buluştu.

Oğullarına havuz başında sürpriz bir doğum günü hazırlayan eski eşler, gün boyu sohbet etti.Bir ara gazetecilere el sallayan ikili, çocuklarıyla aile pozu vererek, "Ayrılsak da her zaman beraberiz. Biz bir aileyiz" mesajı verdi.

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Sandal oğlu için hazırlattığı doğum günü pastasını kendi elleriyle getirdi. Ailesi ve arkadaşları Yaman'a pastayı üfleyeceği sırada "Dilek Tut Yaman" diye seslendi. (HaberTürk)


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mustafa sandal Mustafa Sandal ve Emina Jahovic Emina Jahovic

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