HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül bu kez de esnafın omzunu tokatladı! İşte o anlar…

Mustafa Sarıgül bu kez de esnafın omzunu tokatladı! İşte o anlar…

21.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi lideri son zamanlarda sosyal medyadaki videoları ile gündem olurken dikkat çeken bir görüntü daha geldi. Sarıgül’ün tüp, ayçiçek yağı, akaryakıt pompası gibi zamlarla olay olan ürünleri tokatlayarak çektiği videolara bir yenisi daha eklendi. Sarıgül bu kez de vatandaşı omzundan tokatlayarak hırslandırmak istedi.

Mustafa Sarıgül sosyal medyadaki videoları ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zamlara isyan ederek tüp, ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de kasaplık yapan bir vatandaşı tokatlayarak hırslandırmak istedi.

Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

SAĞ OMZUNA OLDUKÇA SERT BİR TOKAT ATTI

Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret eden Sarıgül, hatıra parası olarak 50 lira bıraktı ve "Başkanım bana gelmişti şu tarihte. Ve bununla inşallah başbakanlığa geleceksin. Ama sana tavsiyem şu evlat, üç tane güç var. Siyasi güç, ekonomik güç ve toplumsal çevre gücü. Siyasi gücün yoksa ne uzar ne kısalırsın. Çok yakışıklısınız, dirayetlisin, iyi de bir insansın ama gir bir partiye mücadeleni ver ve çok yükselebilirsin. Evet diyeceksin ki ben burada esnafım, esnaflığa devam ediyorum ama onun dışında buraları yönetmek istiyorum. Gelecekte Ayaş'ın belediye başkanı sen olabilirsin" dedi.

2

Sarıgül bu sözlerinin ardından karşısındaki vatandaşın omzuna sert bir tokat atarak, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu?Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu?
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Otelde çıplak halde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyorOtelde çıplak halde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkü evinde istek parça kavgası!

Türkü evinde istek parça kavgası!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.