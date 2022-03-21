Mustafa Sarıgül bu kez de esnafın omzunu tokatladı! İşte o anlar…

Mustafa Sarıgül sosyal medyadaki videoları ile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zamlara isyan ederek tüp, ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de kasaplık yapan bir vatandaşı tokatlayarak hırslandırmak istedi.

Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

SAĞ OMZUNA OLDUKÇA SERT BİR TOKAT ATTI

Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret eden Sarıgül, hatıra parası olarak 50 lira bıraktı ve "Başkanım bana gelmişti şu tarihte. Ve bununla inşallah başbakanlığa geleceksin. Ama sana tavsiyem şu evlat, üç tane güç var. Siyasi güç, ekonomik güç ve toplumsal çevre gücü. Siyasi gücün yoksa ne uzar ne kısalırsın. Çok yakışıklısınız, dirayetlisin, iyi de bir insansın ama gir bir partiye mücadeleni ver ve çok yükselebilirsin. Evet diyeceksin ki ben burada esnafım, esnaflığa devam ediyorum ama onun dışında buraları yönetmek istiyorum. Gelecekte Ayaş'ın belediye başkanı sen olabilirsin" dedi.

Sarıgül bu sözlerinin ardından karşısındaki vatandaşın omzuna sert bir tokat atarak, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullandı.



