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  4. Mustafa Sarıgül canlı yayında açıkladı: Başbakanlığa talibim

Mustafa Sarıgül canlı yayında açıkladı: Başbakanlığa talibim

11.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında sistem tartışmalarına değindi ve "Başbakanlığa talibim doğrusu bu." açıklaması yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ardından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de 'Başbakanlığa talibim' dedi.

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, "sistemi kesinlikle değiştireceğiz" açıklaması yaptı. Sarıgül şunları söyledi:

"Ülkemizin bir başkanlık sistemi ile yönetilmesini doğru bulanlardan değilim. Bunun üzerine çok çalıştık. Karşı olmak için karşı olmadım. Sistem hayırlı, yararlı, doğru, sorunlarında çözebilecek olsa evet derim. Ben bir yere gittiğim zaten bana "Başbakan Sarıgül" diye tezahürat yapıyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Başbakanlığa talibim doğrusu bu. "

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Mustafa Sarıgül
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