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Mustafa Şentop'tan Süleyman Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

05.06.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "10 bin dolar alan siyasetçi" açıklamalarına yönelik yazılı soru sordu.

Mustafa Şentop'tan Süleyman Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan "10 bin dolar alan siyasetçi" iddialarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordu.

Yazıda, "Tüm bilgi ve belgeler Meclis Başkanlığına gönderilmeli, vekiller zan altında kalmamalı" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Bu ismin sorulması üzerine ise Soylu, kendisinin bunu savcıya ifadesinde anlatacağını söylemişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Meclis Başkanı Şentop'a çağrı yaparak, milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek harekete geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Mustafa Şentop Süleyman Soylu

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