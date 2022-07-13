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Mustafa Topaloğlu Mahsun Kırmızıgül'ü bombaladı! "Ben onu keşfettim o beni şirketimden etti"

13.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Topaloğlu, yıllar önce kurduğu Prestij Müzik'in kardeşi ve Mahsun Kırmızıgül tarafından elinden alındığını anlattı. Topaloğlu, "Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. " dedi.

Mustafa Topaloğlu Mahsun Kırmızıgül'ü bombaladı! "Ben onu keşfettim o beni şirketimden etti"

Haberler.com'a konuşan Mustafa Topaloğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllar önce kurduğu müzik şirketinden bahseden Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile yaşadığı sorundan bahsetti.

"SEKTÖRDEKİ ADALETSİZLİĞİ GÖRÜNCE ŞİRKET KURDUM"

Yıllar önce bir şirket kurarak kardeşini başına geçiren Topaloğlu, şunları söyledi: "Kazandığım paralarla aileme bir katkım olmadı. Sadece kız kardeşime bir ev aldım o kadar. Prestij Müzik'i ben kurdum. Kazandığım paraları sanatçıların albümlerine harcadım. Mahsun Kırmızıgül, Alişan, Özcan Deniz ve Haluk Levent... Unkapanı'nda bestekarlara yapılan adaletsizliği görünce şirket kurdum. Unkapanı'na bir düzen getirdim, ünlü olmama rağmen yerde izmarit topluyordum."

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"ŞİRKETİN DEĞERİ 50 MİLYON TL'YDİ"

"Şirketimde kardeşim ve arkadaşına hisse verdim. Ben Amerika'ya gittim onlar da şirketin adı Nokta'ydı onu Prestij yapmışlar. İkisi birleşince benden çok söz hakları oluyordu ve kardeşimde imza yetkisi vardı. Kardeşim iyi niyetli biriydi ama etrafındakiler o imza yetkisini ona kötü kullandırdı. Sahibi olduğum şirkette bir anda kendimi çalışan olarak buldum. Kendi kurduğum şirkette hisse sahibi olmadım. Ben bunu çok sonra öğrendim. İmza yetkisi verdiğim için beni şirketten ayırmışlar. Kardeşimle başkalarına uyduğu için yıllarca aramızda kırgınlık oldu. Şirketin değeri 50 milyon TL. Şirkette kardeşimin, Mahsun Kırmızıgül'ün ve Burhan Aydemir'in odası vardı. Benim için bir oda yapmamışlar. Bütün kazancımı oraya harcadım. Durumu gördüğümde de yok olacaklar demiştim ve öyle de oldu. 3 ay içinde her şey bitti."

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"KIRMIZIGÜL'Ü BEN KEŞFETTİM, ŞİRKETİMDEN ETTİ"

Kalaycıoğlu'nun "Mahsun en popüler isim olduğu için odası vardı yoksa sana karşı olanların içinde yer aldığı için mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Topaloğlu, "Onlar kurduğum şirketten beni diskalifiye ederek kendi aralarında bölmüşler. Mahsun Kırmızıgül'ü biz keşfettik. O da bir gün gelip beni şirketimden edenlerin arasındaydı. Keşke böyle yapmasalardı, üzüldüm. Bu hatalar olmasaydı bu şirket çok büyürdü" dedi.
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"BABAMI KIRMAMAK İÇİN HAFIZ OLDUM"

13 kardeşli bir ailede büyüdüğünden bahseden Mustafa Topaloğlu, "Hep aferin almaya çalıştım. Hayatım boyunca bir yalan söyledim o da eğitimim için oldu. Amcama giderek beni babam yolladı, ortaokula yazdır dedim. Sonra babamlar çarşıya gelince benim yalanım ortaya çıktı. Babam benim hafız olmamı istiyordu. Babamı kırmamak için hafız oldum. Hem babamın istediğini yaptım hem de okula gittim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül mustafa topaloğlu
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