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Mustafa Topaloğlu'nun acı günü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun abisi Mehmet Topaloğlu vefat etti.

Mustafa Topaloğlu'nun acı günü!

Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle ‘Felaket Tellalı’ olarak anılan Onur Akay, ‘Uzaylı Türkücü’ lakaplı Mustafa Topaloğlu’nun abisi Mehmet Topaloğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Mustafa Topaloğlu, abisi Mehmet Topaloğlu’nu kaybetti. Tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastane'sinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün sabah saat 07.00'da hayatını kaybeden Mehmet Topaloğlu'nun vefatı, kardeşi Mustafa Topaloğlu'nu yıktı. Topaloğlu, cenaze için Karasu’ya gitti ve bugün 30 Mart 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında, abisini Karasu Mezarlığı’nda toprağa verecek. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Topaloğlu mehmet topaloğlu

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