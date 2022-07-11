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Müstehcen sitede erotik fotoğraflarını satıyor! Ünlü fenomenin kazancı dudak uçuklattı

11.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen içeriklerin satıldığı bir sitede fotoğraflarını satan Twitch yayıncısı Amouranth, elde ettiği toplam gelirin 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu paylaştı.

Müstehcen sitede erotik fotoğraflarını satıyor! Ünlü fenomenin kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Corinna Kopf isimli içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde 18 milyon dolar kazandığını açıklaması ABD'de gündem olmuştu. Gelirinin açıklayan influencer'lar trendine bir isim daha katıldı.

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KAZANCINI AÇIKLADI

Twitch'teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth lakaplı Katiyln Siragusa, OnlyFans'te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.
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33 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETMİŞ

Amouranth'ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda OnlyFans'ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu açıkladı. Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor.

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