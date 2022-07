Mutfağınızda mutlaka bulunması gereken ekonomi dostu mini ürün önerileri

Mutfak, evin en sık kullanılan bölümlerinden biri. Ev ekonomisinin büyük bir kısmını, mutfak harcamaları oluşturur. Özellikle kağıt havlu, streç film ve pişirme kâğıdı gibi tek kullanımlık ürünler, bütçenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Durun, hemen üzülmeyin! Mutfağınızda küçük değişiklikler yaparak çıkan masrafları dengeleyebilirsiniz. Şanslıyız ki artık internet üzerinden bütçe ve doğa dostu ürünlere ulaşmak çok kolay. Siz de yazımıza göz atarak güvenli alışveriş yoluyla ihtiyacınız olan tüm ürünlere sahip olabilirsiniz.

1. Streç film için sağlıklı bir alternatif: Eco Factory Bal Mumu Bezleri

İşe ve okula giderken yanınızda yemek taşıyan biriyseniz streç film, sıklıkla kullandığınız ürünlerden biri olabilir. Strecin mutfakta sağladığı kolaylık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak iş mutfak ekonomisine gelince aynı düşüncede olmak pek mümkün değil. Eco Factory Bal Mumu Bezleri, streç filme kıyasla daha hesaplı ve sağlıklı bir alternatif. %100 organik içeriğe sahip ürün, yıkanabilir özelliğiyle tekrar tekrar kullanılır. Böylece paketleme için uzun süre bütçe ayırmanız gerekmez. Bezin yıpranması hâlinde ise yanında gönderilen onarım mumuyla bezleri yenileyebilirsiniz. Paket içerisinde farklı boyutlardan oluşan 5 adet bez ve bağlama ipi de mevcut.

2. Sıcak yaz günlerinde buz gibi içeceklerinizi keyifle yudumlayın: Tilbe Home Metal Pipet Seti

Yaz mevsimi denilince akla tezgâhları süsleyen renk renk meyveler gelir. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemenin en güzel yolu ise yaz meyvelerinden yapılan buz gibi kokteylleri tüketmek olabilir. Tabii bu içecekleri tüketirken pipet kullanmak gerekebilir. Pipet tercihinizi tek kullanımlık plastik ürünler yerine Tilbe Home Metal Pipet Seti’nden yana yapmanızı öneririz. 18/8 paslanmaz çelikten oluşan ürünü, BPA içermeyen yapısı sayesinde çocuklarınız dâhil ailecek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürün kolay kolay deforme olmaz, çizilmeye ve kırılmaya karşı direnç gösterir. Pipetleri bulaşık makinesinde veya temizleme fırçasıyla elde yıkayarak tekrar kullanıma hazır duruma getirebilirsiniz.

3. Mutfaktaki yardımcınız: Superscandi Temizleme Bezleri

Mutfakta yemek yaparken her an masaya veya tezgâha bir şeyler dökülebilir. Bu durumlarda silmek için eliniz hemen kâğıt havluya gidebilir. Kâğıt havlu, her ne kadar kullanışlı görünse de hızlıca tükendiği için uzun vadede bütçenizi sarsabilir. Neyse ki sizin için daha iyi bir fikrimiz var: Superscandi Temizleme Bezleri. Farklı renkte 3 adet bezden oluşan temizleme ürünleri, 15 rulo kâğıt havlu dayanıklılığına sahip. Yüksek emici özelliği sayesinde farklı yüzeylerde harika sonuçlar verir. Uzun süreli kullanım imkânıyla bütçenize katkı sağladığı gibi doğal yapısıyla da sağlığınızı güvence altına alır. Ayrıca organik yapısıyla doğada çözünerek çevreyi korur.

4. Hamur işi yapmayı sevenleri buraya alalım: Guador Pişirme Matı

"Kekten poğaçaya her türlü hamur işini yapmayı severim." diyenler için harika bir öneriyle geldik. Fırın tariflerinde en sık kullanılan malzemelerin başında pişirme kâğıtları gelir. Her defasında paket paket pişirme kağıdına harcama yapmak yerine silikon pişirme matlarını deneyebilirsiniz. İki adet BPA içermeyen fırın eldiveniyle satılan Guador Pişirme Matı, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve gıdayla teması güvenli bir ürün. Piramit tasarımı, yağın gıdaya eşit bir şekilde dağılmasını sağlayarak yapışmayı engeller. Matı, kullanım sonrası bulaşık makinesinde yıkayarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Döndürülebilir esnek yapısı sayesinde ürünü depolamak da oldukça kolay.

5. Çok yönlü kullanım sağlayan: Lena Pötikareli Mutfak Havlusu

Mutfağın demirbaş ürünlerinden biri de kurulama bezleri. Çok yönlü kullanım imkânı veren Lena Pötikareli Mutfak Havlusu’yla bulaşıkları kurulayabilir, meyve ve sebzelerin fazla suyunu alabilirsiniz. Özellikle emici yapısıyla kızartmaların fazla yağını çekme konusunda kâğıt havluya göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söylemek mümkün. Yüzeyde toz veya tüy bırakmaması da sevindirici bir haber. 8 farklı renk tasarımına sahip havluları dilerseniz servis peçetesi olarak da kullanabilirsiniz. Kirlendiğinde ise elde veya çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkayarak temizleyebilirsiniz. %100 pamuk kumaştan üretilen havlular, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar mutfağınızda yerini alır.

6. Tam bir hayat kurtarıcı: Cook Kilitli Torba

Gıdaları saklama noktasında hayat kurtarıcı bir rol oynayan ürünlerin başında, buzdolabı poşeti gelir. Ürün seçimi yaparken onların tekrar kullanılabilir olmasına dikkat ederseniz mutfak ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. Bizim önerimiz ise Cook Kilitli Torba. Ürün, klasik buzdolabı poşetine göre daha dayanıklı yapıya sahip ve yıkandıktan sonra tekrar kullanıma hazır hâle gelir. Kilitli tasarımı, gıdaların hava almasını engelleyerek taze kalmasını sağlar. Kutu içerisinde 19x25 cm büyüklüğünde 10 adet kilitli torba mevcut. İçerisinde gıda bulunan torbaları dondurucuda veya buzdolabının üst kısmında depolayabilirsiniz. Ayrıca dışarı çıkarken hazırladığınız yiyecekleri kilitli torbayla çantanızda bile kolayca taşıyabilirsiniz.

7. Artan gıdalar için: Tohana Silikon 6'lı Kapak

Tüketiciden kaynaklı gıda israfının her geçen yıl arttığını üzülerek belirtmek isteriz. Bu durum, bireysel olarak bizi etkilediği kadar dünyamızı da yakından ilgilendiren önemli bir konu. Öğünlerinizden kalan yiyecekleri atmak yerine uygun koşullarda saklayarak tekrar tüketebilir, böylece israfın önüne geçebilirsiniz. Tohana Silikon 6'lı Kapak, havanın gıdayla teması keserek yiyeceklerin daha taze kalmasını sağlar. Aynı zamanda çok pratik bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. 6 farklı boyutta üretilen kapakları, uygun büyüklükteki kabın üzerine yerleştirebilirsiniz. Esneyen yapısıyla borcamdan tencereye, kavanozdan kâseye kadar tüm gereçler için kullanabilirsiniz.

8. Hem bütçe dostu hem sağlıklı: MON&C Bitki Çayı Demleme Süzgeci

Bitki çayının insan vücudu için pek çok faydası olduğunu hepimiz biliriz. Mesela günün sonunda içilen bir fincan papatya çayı, tüm yorgunluğumuza iyi gelir. Ancak ne yazık ki poşetiyle birlikte sıcak suyun içine atılan bitki çayları, içerdiği tüm plastik maddenin suya geçmesine neden olur. Sağlığınızı riske atmamak için MON&C Bitki Çayı Demleme Süzgeci’ne mutlaka bir şans vermenizi öneririz. Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde uzun yıllar kullanım imkânı vererek bütçenize de olumlu katkıda bulunur. Maşalı tasarımıyla oldukça pratik olan süzgeci, bulaşık makinesinde yıkayarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

9. Buzdolabınıza yeni bir düzen getirin: Kesesepeti File Torba

Buzdolabınızı daha düzenli bir hâle getirmek ister misiniz? Öyleyse plastik poşetlerin buzdolabınızda oluşturduğu karmaşık görüntüden kurtulmanız için harika bir önerimiz var. %100 pamuk kumaştan üretilen Kesesepeti File Torba’da meyve ve sebzelerinizi pratik bir şekilde saklayabilirsiniz. Dilerseniz ürünü alışveriş torbası olarak da kullanabilirsiniz. Böylece doğada çözünmeyen plastik ürünlerin çevremize verdiği zararı da azaltmış olursunuz. Yıkanabilir özelliği sayesinde defalarca kullanım imkânı veren ürün, sizi ekstra poşet harcamasından da kurtarır. Ayrıca paket içerisinde farklı ölçülere sahip 6 adet kesenin bulunduğunu da hatırlatmış olalım.

10. Bulaşıkları yıkamanın en doğal hâli: Naturel Anne Kabak Lifi

Kabak lifini daha önce duymadıysanız hemen onunla tanışmalısınız. Son günlerde adından sıkça söz ettiren kabak lifi, doğal bir alternatif olarak sentetik süngerlerin yerini tutuyor. Mutfak süngeri için yaptığınız harcamaları ciddi oranda düşürecek Naturel Anne Kabak Lifi, aynı zamanda %100 doğal materyaliyle doğa dostu. Kuru hâlde sert bir yapıya sahip lif, suyla temas ettiğinde yumuşar ve böylece bulaşıkları çizmeden temizlemenizi sağlar. Mutfak süngerleri gibi bakteri tutmadığı için kısa sürede değiştirmeniz de gerekmez. Üstelik paket içerisinde tam 3 adet lif bulunur.