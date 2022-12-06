Mutfağınızın havasını tümüyle değiştirecek yüksek indirim oranına sahip mutfak ürünleri

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1. Yerli üretim: Lava Metal Oval Kuplu Döküm Tava

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Yerli üretim ürünü olan Lava Metal Oval Kuplu Döküm Tava; %100 geri dönüştürülebilen, çevre dostu demir döküm materyallerle üretilir. Ürün; elektrikli, gazlı ya da indüksiyon gibi tüm fırın ve ocak tiplerinde kullanılabilir. Pişirdiğiniz yemeklerin besin ögelerini en iyi şekilde korur. Böylelikle sağlıklı beslenme düzeninize katkıda bulunur. Yapışmaz oluşu sayesinde zahmetsizce temizlenerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

2. Köpüklü bir kahvenin keyfini çıkarın: Kiwi KCM-7514 Cam Hazneli Türk Kahve Makinesi

Altı fincan kapasiteli Kiwi KCM-7514 Cam Hazneli Türk Kahve Makinesi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi sayesinde güvenle kullanılır. Köpüklü kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlayacak ürün, 360 derece dönebilir alt birimiyle kullanım kolaylığı sunar. Işıklı açma kapama düğmesi bulunan cihazın hızlı kaynatma özelliğiyle kısa sürede lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz. Poşet veya bitki çayları da yapabileceğiniz makineyi bir kere kullandıktan sonra ondan vazgeçemeyeceksiniz!

3. Göz alıcı tasarım: Kütahya Porselen Kadınlarım Serisi Servis Tabağı

Eşsiz tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanan Kütahya Porselen Kadınlarım Serisi Servis Tabağı, şık davet sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelecek! Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kolayca temizlenir. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar aynı canlı görünümünü korur. İki farklı boyut seçeneği sunan servis tabağını çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

4. Üç ayrı aksesuarıyla işlerinizi kolaylaştıracak: Cuisinart RHB100E Kablosuz 3 Aksesuarlı El Blenderı

Cuisinart RHB100E Kablosuz 3 Aksesuarlı El Blenderı, şarj edilebilir tasarımı sayesinde elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılır. 100 dereceye kadar dayanıklı, üç farklı çelik aparatıyla karıştırma, çırpma ve doğrama işlemlerinde yüksek performans gönderir. Cihazın BPA içermeyen karıştırma kabı ve güvenlik için kilit özelliği bulunur. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları sayesinde zahmetsizce temizlenir.

5. Karıştırma ve yoğurma fonksiyonuyla: Kenwood HMP34.A0WH Chefette Metal Kaseli Stant Mikser

450 Watt motor gücü sunan Kenwood HMP34.A0WH Chefette Metal Kaseli Stant Mikser'in beş farklı hız kademesi ve turbo modu bulunur. Çift çırpma teli ve yoğurma kancasıyla karıştırma ve yoğurma işlemlerini kısa sürede gerçekleştiren cihaz, mutfaktaki işlerinizi hafifletir. Siz de mutfakta kaliteli bir mutfak şefine ihtiyaç duyuyorsanız ürüne göz atmadan geçmeyin, deriz!

6. Paslanmaz çelik malzemesiyle uzun süre kullanın: Jumbo Smart Çelik Servis Kaşığı

Paslanmaz çelik malzemeyle üretilen Jumbo Smart Çelik Servis Kaşığı, ergonomik tasarımıyla yemeklerinizi rahatça servis etmenizi sağlar. Mutfak gereçlerinize dâhil ettiğinize hiç pişman olmayacağınız servis kaşığı, hem dayanıklı hem kaliteli yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı tanır. Gümüş renkli, şık tasarımıyla yemek takımlarınıza da uyum sağlayacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

7. Sade şıklık: LAV Bodega Üçlü Meşrubat Bardağı

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LAV Bodega Üçlü Meşrubat Bardağı, sade şıklıktan hoşlananların severek kullanacağı bir ürün. Hem içecek sunumlarınızı yapabileceğiniz hem istediğinizde porsiyonluk tatlılar hazırlayabileceğiniz bardak seti, uygun fiyatlıyla da tercih sebebi. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bardaklar, kalitesiyle kullanıcıların da beğenisini kazanmış. Siz de hem kaliteli hem çok amaçlı bir bardak takımına ihtiyaç duyuyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

8. Seramik öğütücülü: Jumbo Queen Siyah Tuz Değirmeni

Seramik öğütücülü Jumbo Queen Siyah Tuz Değirmeni'nin gövdesi kauçuk ağacından üretilir. 15 cm uzunluğundaki değirmen, siyah ve gümüş renkleriyle harmanlanan tasarımı sayesinde davet sofralarınızda da şık bir görünüm sergiler. Tuzu kolayca öğütür ve rahat kullanılır. Kaliteli yapısı sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz değirmeni bir kere denedikten sonra diğer tuzluklarınızı rafa kaldıracaksınız!

9. "İyi ki almışım!" diyeceğiniz: Taşev T3181 Çaydanlık Takımı

Taşev T3181 Çaydanlık Takımı, çay keyfinizi zirveye çıkararak en koyu sohbetlerinizin eşlikçisi olur. Ergonomik yapısıyla rahat kullanılan çaydanlık, şık tasarımıyla mutfağınıza farklı bir hava katar. Yüksek ısıya dayanıklı olduğu için uzun ömürlü kullanım sunar. Siz de çayınızın lezzetini artıracak, hem şık hem kaliteli bir çaydanlık arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. Eşsiz lezzette yemekler için: Paşabahçe Non-Stick Kare Krem Fırın Tepsisi

Fonksiyonel kullanımıyla ön plana çıkan Paşabahçe Non-Stick Kare Krem Fırın Tepsisi'nin gıdayla teması uygun, yapışmaz kaplaması; lezzetli yemeklere imza atmanızı sağlar. Borcamdan üretilen tepsi, ister tatlı ister tuzlu birçok fırın tarifi için kullanılabilir. Her evde mutlaka olması gereken ürün, ultra güvenli ve dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanılır. Kolay temizleme özelliğiyle gönlünüze taht kuracak ürünle bir an önce tanışmalısınız!