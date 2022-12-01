"Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz birbirinden pratik mutfak gereçleri

Fonksiyonel ve pratik ürünler her zaman en sevdiklerimiz arasında yer alır. Çünkü gündelik koşuşturmamız içinde sorunumuzu çözecek, işimizi hızlıca halledecek ürünlere ihtiyaç duyarız. Peki ya hayatımızı kolaylaştıran bu pratik ürünlerin kaçından haberdarız? Sizin için, yaşam alanınız içinde belki de en çok zaman geçirdiğiniz mutfakta oldukça işinize yarayacak ürünleri derledik. Her biri TikTok'ta viral olmuş, pratikliğiyle gönülleri fetheden, "Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz ürünlere gelin hep birlikte bakalım.

1. Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak: Otomatik Yemek Karıştırıcı

En lezzetli yemekleri mutfakta uzun saatler harcamanıza gerek kalmadan yapmanızı sağlayacak harika bir öneriyle karşınızdayız: otomatik yemek karıştırıcı. Yapmanız gereken tek şey tencerenin içine koymak ve düğmesine basmak. İşte bu kadar basit. Âdeta mutfaktaki üçüncü eliniz olacak bu akıllı ürün; soslarınızı, çorbalarınızı, pudinglerinizi zahmetsiz bir şekilde hazırlamanızı sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olarak üretilen otomatik karıştırıcının düşük, orta ve yüksek hız ayarları da bulunuyor. İstediğiniz ayarda kullanabileceğiniz ürün, iki parçaya ayrılıp bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkanabiliyor. Kalem pille çalıştığını da eklemeden geçmeyelim.

2. Göz yaşarmasına son: Çok İşlevli Sebze Doğrayıcı

İş, okul, sosyalleşme, günlük koşuşturma derken bir bakıyoruz gün bitmiş bile. E bunun bir de mutfakta yemek hazırlaması var; her yemeğin içine giren soğanı, sarımsağı doğraması var... Peki mutfakta geçirdiğimiz zamanı yarıya indirecek pratik bir gereç olsa nasıl olur? "Harika olur." dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sıkı durun, bu ürüne bayılacaksınız: pratik sebze doğrayıcı! TikTok'ta viral olan, kullanan herkesin bayıldığı bu doğrayıcıyla soğandan sarımsağa, salatalıktan domatese aklınıza gelen her sebzeyi rahatlıkla doğrayabiliyorsunuz. Üstelik soğan doğrarken gözleriniz de yaşarmıyor! Doğradığınız sebzeler ürünün geniş haznesinde biriktiği için etraf kirlenmiyor, ekstra bulaşık da çıkmıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de cabası. E daha ne olsun ki?

3. Kuru gıdalarınız hep taze kalacak: A/R Üçlü Kuru Gıda Dağıtıcı

Sizi son dönemlerde TikTok'ta viral olan ve kullananların çok sevdiği tahıl dispenseri ile tanıştırmaya geldik. Kuru gıdalarınızı su, hava, nem, haşere gibi dış etkenlerden koruyan bu ürün tahıl, bakliyat gibi kuru gıdalarınızı uzun süre güvenle saklamanızı ve dilediğiniz zaman tüketmenizi sağlıyor. Paketli gıdaları paketinden çıkarmaya çalışırken dökülme, saçılma gibi sorunlar yaşanırken tahıl dispenseri sayesinde bu sorun tümüyle ortadan kalkıyor. Ayrıca ürün şık tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandırarak hava da katıyor. Bir şans vermeye ne dersiniz?

4. Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti

Yemek hazırlarken en çok vakit alan işlerden biri de sebzelerin doğranması. Eğer birden fazla yemek yapacaksanız ve önünüzde doğranmayı bekleyen onlarca sebze varsa mutfakta uzun saatler geçirmeyi göze almalısınız. Peki sizi mutfakta geçireceğiniz süreyi kısaltacak harika bir ürünle tanıştırsak... Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti dördü bir arada fonksiyonuyla zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Cihaz, dahili 1200mAH pil ile tek şarjda uzun süre kullanılabilir. Kablosuz tasarımıyla mutfakta özgürce hareket etmenize imkan tanır. Kavrama rahatlığı ve ergonomik tasarımı ile ellerinizi yormaz.

5. Hazneli Buz Küpü Tepsisi

Buz küplerini kalıbından çıkarmaya çalışırken zorlanıyor musunuz? Tezgâha, zemine düşen buzlarla uğraşıp vakit mi kaybediyorsunuz? Cevabınız, "Evet." ise harika bir ürünle tanışmaya hazır olun: hazneli buz küpü tepsisi. Tepsinin altındaki küçük itme noktaları, buz küplerini geleneksel buz küpü kalıplarına göre daha kolay çıkarmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca saniyeler içinde onlarca buz küpünü haznesine çıkararak yine haznesinde güvenle muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman buz küplerini çıkarmakla uğraşmadan hazneden alıp içeceklerinize ekleyebilirsiniz.

6. Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü

Bıçak kullanmadan saniyeler içinde meyve ve sebzelerinizi güvenle dilimlemenizi sağlayan Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü'yü keşfetmeye ne dersiniz? Ellerinizi güvende tutmak için dış kılıftan tutun, sebze ya da meyvelerinizi yerleştirin ve üzerine bastırın. İşte bu kadar basit! Salatalıktan domatese, havuçtan kabağa aklınıza gelen her sebze ve meyve zahmetsiz bir şekilde dilimleyerek sofralarınızı süsleyebileceğiniz bu ürüne bize kalırsa mutlaka bir şans vermelisiniz.

7. Tahıl Dağıtıcı 360 Derece Dönen Tahıl Kapları

Sırada düzen aşıklarının çok beğeneceği bir ürün var. Kuru gıdaların güvenle muhafaza edilmesini sağlayan tahıl dağıtıcı modelleri arasında yer alan, 360 Derece Dönen Tahıl Kapları; birden fazla kuru gıdayı aynı anda saklamayı, mutfağın düzenli görünmesini, gıdaların kuru ve uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Şeffaf tasarımıyla kalan miktarı kolayca kontrol edebilmenize imkan tanıyan bu ürün, altı ızgaraya sahip olduğundan altı ayrı tahılı aynı anda bir arada muhafaza etmeniszi ve kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.

8. Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni

Teknoloji harikası ev aletleri arasında oldukça dikkat çeken bir ürün var sırada: Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni. Minimal tasarımı ve kullanım kolaylığıyla mutfağınıza hava katacak bu cihaz; en lezzetli kahveleri yapabilmeniz için kahve çekirdeklerini öğütmenizi, bunun yanında baharatları, kuruyemişleri, kurutulmuş meyve ya da tohumları toz hale getirmenizi sağlıyor.Çıkartılabilir haznesi, kaymaz tabanı, paslanmaz çelik gövdesi ve paslanmaz bıçağıyla öne çıkan cihaz, üzerindeki tuşa basılı tuttuğunuz süre boyunca öğütmeye devam ediyor.

9. LIUYI Otomatik Akıllı Sensörlü Çöp Kutusu

Son derece sessiz çalışan, teknolojinin son nimetlerinden biri olan akıllı sensörlü çöp kutuları; evde, ofiste mutfak ve banyo gibi alanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği bu ürünler, hareketi algılayan sensörü sayesinde elinizi gördüğü açılıyor. Ayrıca kötü kokuların dışarı çıkmasını engelliyor. LIUYI Otomatik Akıllı Sensörlü Çöp Kutusu da sınıfının en iyilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteye sahip ürün, hava geçirmemesi ve kokuyu tamamen izole etmesiyle öne çıkıyor, hijyenik bir yaşam deneyimi sunuyor.

10. İkisi Bir Arada Yağ ve Sirke Dispenseri

Her evde mutlaka bulunması gereken, mutfağın demirbaşlarından yağdanlıklar, şimdilerde işlevsel ve çok şık tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Tekli ya da ikili, farklı ebatlarda birçok modeli bulunan yağdanlıklar içinde, yağ ve sirkenin aynı şişede olduğu modeller en beğenilenler arasında yer alıyor. İkisi Bir Arada Yağ ve Sirke Dispenseri, küçük mutfağa sahip olanlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İçine koyduğunuz yağın ve sirkenin ne kadar kaldığını görebilmenizi de sağlayan bu şeffaf yağdanlık, tasarımı dolayısıyla estetik bir görünüm sunuyor.