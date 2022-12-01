HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz birbirinden pratik mutfak gereçleri

"Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz birbirinden pratik mutfak gereçleri

30.11.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik cihazların sağladığı rahatlığın keyfini çıkarmak isteyenler buraya! Otomatik yemek karıştırıcıdan kuru gıda dağıtıcıya, elektrikli kahve öğütücüden çok işlevli sebze doğrayıcıya, sensörlü çöp kovasından hazneli buz küpü tepsisine mutfakta geçirdiğiniz vakti yarı yarıya azaltan harika ürünlerle tanışmaya hazır mısınız? İşte tamamı TikTok'ta viral olmuş, kullananların öve öve bitiremediği o ürünler!

"Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz birbirinden pratik mutfak gereçleri

Fonksiyonel ve pratik ürünler her zaman en sevdiklerimiz arasında yer alır. Çünkü gündelik koşuşturmamız içinde sorunumuzu çözecek, işimizi hızlıca halledecek ürünlere ihtiyaç duyarız. Peki ya hayatımızı kolaylaştıran bu pratik ürünlerin kaçından haberdarız? Sizin için, yaşam alanınız içinde belki de en çok zaman geçirdiğiniz mutfakta oldukça işinize yarayacak ürünleri derledik. Her biri TikTok'ta viral olmuş, pratikliğiyle gönülleri fetheden, "Ben bunu neden daha önce keşfetmemişim?" diyeceğiniz ürünlere gelin hep birlikte bakalım.

1. Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak: Otomatik Yemek Karıştırıcı

Adsız tasarım - 2022-11-30T212906.019

En lezzetli yemekleri mutfakta uzun saatler harcamanıza gerek kalmadan yapmanızı sağlayacak harika bir öneriyle karşınızdayız: otomatik yemek karıştırıcı. Yapmanız gereken tek şey tencerenin içine koymak ve düğmesine basmak. İşte bu kadar basit. Âdeta mutfaktaki üçüncü eliniz olacak bu akıllı ürün; soslarınızı, çorbalarınızı, pudinglerinizi zahmetsiz bir şekilde hazırlamanızı sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olarak üretilen otomatik karıştırıcının düşük, orta ve yüksek hız ayarları da bulunuyor. İstediğiniz ayarda kullanabileceğiniz ürün, iki parçaya ayrılıp bulaşık makinesinde de rahatlıkla yıkanabiliyor. Kalem pille çalıştığını da eklemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

2. Göz yaşarmasına son: Çok İşlevli Sebze Doğrayıcı

Adsız tasarım - 2022-11-30T213230.085

İş, okul, sosyalleşme, günlük koşuşturma derken bir bakıyoruz gün bitmiş bile. E bunun bir de mutfakta yemek hazırlaması var; her yemeğin içine giren soğanı, sarımsağı doğraması var... Peki mutfakta geçirdiğimiz zamanı yarıya indirecek pratik bir gereç olsa nasıl olur? "Harika olur." dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sıkı durun, bu ürüne bayılacaksınız: pratik sebze doğrayıcı! TikTok'ta viral olan, kullanan herkesin bayıldığı bu doğrayıcıyla soğandan sarımsağa, salatalıktan domatese aklınıza gelen her sebzeyi rahatlıkla doğrayabiliyorsunuz. Üstelik soğan doğrarken gözleriniz de yaşarmıyor! Doğradığınız sebzeler ürünün geniş haznesinde biriktiği için etraf kirlenmiyor, ekstra bulaşık da çıkmıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de cabası. E daha ne olsun ki?

Ürünü İncele

3. Kuru gıdalarınız hep taze kalacak: A/R Üçlü Kuru Gıda Dağıtıcı

Adsız tasarım - 2022-11-30T213345.924

Sizi son dönemlerde TikTok'ta viral olan ve kullananların çok sevdiği tahıl dispenseri ile tanıştırmaya geldik. Kuru gıdalarınızı su, hava, nem, haşere gibi dış etkenlerden koruyan bu ürün tahıl, bakliyat gibi kuru gıdalarınızı uzun süre güvenle saklamanızı ve dilediğiniz zaman tüketmenizi sağlıyor. Paketli gıdaları paketinden çıkarmaya çalışırken dökülme, saçılma gibi sorunlar yaşanırken tahıl dispenseri sayesinde bu sorun tümüyle ortadan kalkıyor. Ayrıca ürün şık tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandırarak hava da katıyor. Bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti

Adsız tasarım - 2022-11-30T213512.051

Yemek hazırlarken en çok vakit alan işlerden biri de sebzelerin doğranması. Eğer birden fazla yemek yapacaksanız ve önünüzde doğranmayı bekleyen onlarca sebze varsa mutfakta uzun saatler geçirmeyi göze almalısınız. Peki sizi mutfakta geçireceğiniz süreyi kısaltacak harika bir ürünle tanıştırsak... Elektrikli Gıda Doğrayıcı Seti dördü bir arada fonksiyonuyla zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Cihaz, dahili 1200mAH pil ile tek şarjda uzun süre kullanılabilir. Kablosuz tasarımıyla mutfakta özgürce hareket etmenize imkan tanır. Kavrama rahatlığı ve ergonomik tasarımı ile ellerinizi yormaz.

Ürünü İncele

5. Hazneli Buz Küpü Tepsisi

Adsız tasarım - 2022-11-30T213630.929

Buz küplerini kalıbından çıkarmaya çalışırken zorlanıyor musunuz? Tezgâha, zemine düşen buzlarla uğraşıp vakit mi kaybediyorsunuz? Cevabınız, "Evet." ise harika bir ürünle tanışmaya hazır olun: hazneli buz küpü tepsisi. Tepsinin altındaki küçük itme noktaları, buz küplerini geleneksel buz küpü kalıplarına göre daha kolay çıkarmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca saniyeler içinde onlarca buz küpünü haznesine çıkararak yine haznesinde güvenle muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman buz küplerini çıkarmakla uğraşmadan hazneden alıp içeceklerinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü

Adsız tasarım - 2022-11-30T213737.984

Bıçak kullanmadan saniyeler içinde meyve ve sebzelerinizi güvenle dilimlemenizi sağlayan Good Cook Günlük Meyve ve Sebze Bölücü'yü keşfetmeye ne dersiniz? Ellerinizi güvende tutmak için dış kılıftan tutun, sebze ya da meyvelerinizi yerleştirin ve üzerine bastırın. İşte bu kadar basit! Salatalıktan domatese, havuçtan kabağa aklınıza gelen her sebze ve meyve zahmetsiz bir şekilde dilimleyerek sofralarınızı süsleyebileceğiniz bu ürüne bize kalırsa mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

7. Tahıl Dağıtıcı 360 Derece Dönen Tahıl Kapları

Adsız tasarım - 2022-11-30T213926.954

Sırada düzen aşıklarının çok beğeneceği bir ürün var. Kuru gıdaların güvenle muhafaza edilmesini sağlayan tahıl dağıtıcı modelleri arasında yer alan, 360 Derece Dönen Tahıl Kapları; birden fazla kuru gıdayı aynı anda saklamayı, mutfağın düzenli görünmesini, gıdaların kuru ve uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Şeffaf tasarımıyla kalan miktarı kolayca kontrol edebilmenize imkan tanıyan bu ürün, altı ızgaraya sahip olduğundan altı ayrı tahılı aynı anda bir arada muhafaza etmeniszi ve kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.

Ürünü İncele

8. Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni

Adsız tasarım - 2022-11-30T214215.101

Teknoloji harikası ev aletleri arasında oldukça dikkat çeken bir ürün var sırada: Liebfeld Elektrikli Kahve Değirmeni. Minimal tasarımı ve kullanım kolaylığıyla mutfağınıza hava katacak bu cihaz; en lezzetli kahveleri yapabilmeniz için kahve çekirdeklerini öğütmenizi, bunun yanında baharatları, kuruyemişleri, kurutulmuş meyve ya da tohumları toz hale getirmenizi sağlıyor.Çıkartılabilir haznesi, kaymaz tabanı, paslanmaz çelik gövdesi ve paslanmaz bıçağıyla öne çıkan cihaz, üzerindeki tuşa basılı tuttuğunuz süre boyunca öğütmeye devam ediyor.

Ürünü İncele

9. LIUYI Otomatik Akıllı Sensörlü Çöp Kutusu

Adsız tasarım - 2022-11-30T214354.956

Son derece sessiz çalışan, teknolojinin son nimetlerinden biri olan akıllı sensörlü çöp kutuları; evde, ofiste mutfak ve banyo gibi alanlarda sıklıkla tercih ediliyor. Bir kez kullananın bir daha vazgeçemediği bu ürünler, hareketi algılayan sensörü sayesinde elinizi gördüğü açılıyor. Ayrıca kötü kokuların dışarı çıkmasını engelliyor. LIUYI Otomatik Akıllı Sensörlü Çöp Kutusu da sınıfının en iyilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteye sahip ürün, hava geçirmemesi ve kokuyu tamamen izole etmesiyle öne çıkıyor, hijyenik bir yaşam deneyimi sunuyor.

Ürünü İncele

10. İkisi Bir Arada Yağ ve Sirke Dispenseri

Adsız tasarım - 2022-11-30T214703.942

Her evde mutlaka bulunması gereken, mutfağın demirbaşlarından yağdanlıklar, şimdilerde işlevsel ve çok şık tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Tekli ya da ikili, farklı ebatlarda birçok modeli bulunan yağdanlıklar içinde, yağ ve sirkenin aynı şişede olduğu modeller en beğenilenler arasında yer alıyor. İkisi Bir Arada Yağ ve Sirke Dispenseri, küçük mutfağa sahip olanlar tarafından özellikle tercih ediliyor. İçine koyduğunuz yağın ve sirkenin ne kadar kaldığını görebilmenizi de sağlayan bu şeffaf yağdanlık, tasarımı dolayısıyla estetik bir görünüm sunuyor.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
çöp kovası doğrayıcı mutfak çöp kovası

İş birliği İçerikleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday botlarla tanışmak ister misiniz?

Kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday botlarla tanışmak ister misiniz?

Yaklaşan soğuklara meydan okumaya hazır mısınız? Sıcacık tutarken havalı da gösterecek önerilerimize mutlaka bakın

Yaklaşan soğuklara meydan okumaya hazır mısınız? Sıcacık tutarken havalı da gösterecek önerilerimize mutlaka bakın

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Tümünü Gör
Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Her geçen gün daha da popüler oluyor! Rahat ve şık bir görünüm isteyenler bayılıyor

Her geçen gün daha da popüler oluyor! Rahat ve şık bir görünüm isteyenler bayılıyor

Sezonun en popüler parçalarıyla harika bir stil oluşturmak isteyenleri böyle alalım

Sezonun en popüler parçalarıyla harika bir stil oluşturmak isteyenleri böyle alalım

Kullanıcılarından tam not almayı başarmış ürünler

Kullanıcılarından tam not almayı başarmış ürünler

Enstrüman tercihini gitardan yana kullananlar için en iyi akustik gitar önerileri

Enstrüman tercihini gitardan yana kullananlar için en iyi akustik gitar önerileri

Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Tümünü Gör
Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Marangozluk işlerinde kurtarıcınız olacak en iyi şerit testere modelleri

Marangozluk işlerinde kurtarıcınız olacak en iyi şerit testere modelleri

Bu kışın makyaj trendlerini teninize taşımanızı sağlayacak en gözde ürünler

Bu kışın makyaj trendlerini teninize taşımanızı sağlayacak en gözde ürünler

"Rahatımdan vazgeçemem." diyenler buraya! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

"Rahatımdan vazgeçemem." diyenler buraya! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Bu sene de moda! Hem şık hem spor görünümüyle gönlünüzü fethedecek oduncu gömlekleri

Bu sene de moda! Hem şık hem spor görünümüyle gönlünüzü fethedecek oduncu gömlekleri

Tarzına güvenen beyleri böyle alalım! Görür görmez almak isteyeceğiniz ceket modellerini sizin için seçtik

Tarzına güvenen beyleri böyle alalım! Görür görmez almak isteyeceğiniz ceket modellerini sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Yağa, kire, pasa son! Pırıl pırıl bir mutfak için bu ürünleri mutlaka deneyin

Yağa, kire, pasa son! Pırıl pırıl bir mutfak için bu ürünleri mutlaka deneyin

Düzen ve temizlik meraklıları buraya! Sizin için seçtiğimiz bu ürünlere bayılacaksınız

Düzen ve temizlik meraklıları buraya! Sizin için seçtiğimiz bu ürünlere bayılacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Kullanıcılarından tam not almayı başarmış ürünler

Kullanıcılarından tam not almayı başarmış ürünler

Banyonuzu sıcacık yapacak en iyi havlupan ve markaları

Banyonuzu sıcacık yapacak en iyi havlupan ve markaları

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Elon Musk'a 12 yaşındayken 500 dolar kazandırdı! Adı Blastar olan bu oyunu siz de oynayabilirsiniz

12 yaşındayken ona 500 dolar kazandırdı! Bugün bile denenebilir

iPhone 15 için dev iddia! "Yer alması bekleniyor" deyip o bilgiyi paylaştılar: Ortalık karışacak...

iPhone 15 için dev iddia! O bilgiyi paylaştılar

iPhone 14 gibi ama değil! Fiyatı ise duyanları şaşırtıyor

iPhone 14 gibi ama değil! Fiyatı ise duyanları şaşırtıyor

Dikkat çeken sözler: "İnsanın kapasitesini ortaya çıkaran şey, teknolojidir"

Dikkat çeken sözler: "İnsanın kapasitesini ortaya çıkaran şey, teknolojidir"

Elon Musk'ın anketinden evet çıkınca gerçeğe dönüştü! Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Anketten evet çıkınca gerçek oldu!

1899 dizisinden sonra herkes merak etmeye başladı! Acaba bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Fizikçi Melvin Vopson'dan çılgın fikir...

O diziden sonra herkes merak etmeye başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.