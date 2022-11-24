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Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

23.11.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta bir şeyler hazırlarken ya da düzen oluşturmaya çalışırken zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Öyleyse son zamanlarda TikTok'ta gündem olan ve kullanıcılardan geçer not almayı başaran mutfak araç gereçlerini inceleyebilirsiniz. Gelin, Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri daha keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünlerini beraber keşfedelim.

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Mutfak, evde en çok vakit geçirilen bölümlerden biri. Bu yüzden mutfakta kullanılan eşyaların kullanışlı olması da son derece önemli. Peki, kullanışlı eşyaları nasıl bulacaksınız? TikTok'ta mutfak araç gereçlerini deneyip onlar hakkında yorum yapan kullanıcıların paylaştığı videolar yoğun ilgi görüyor. Biz de bu videolardaki ürünleri bir araya getirdik. Gelin, TikTok'ta popüler olan mutfak araç gereçlerini detaylıca inceleyelim.

1. Yemek yaparken ölçüyü kaçırmak istemeyenlere: Buffer Wow Pratik Ölçü Kabı

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

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Buffer Wow Pratik Ölçü Kabı, her mutfakta bulunması gereken özel ürünlerden. Göz kararı değil de ölçüsüne göre yemek pişirmek isteyenler için üretilen setin içinde farklı gramajlarda beş kaşık bulunuyor. Kaşıkların ölçülü olması, mutfakta yiyecek ya da içecek hazırlarken son derece pratiklik sunuyor. Ayrıca kaşıklar iç içe geçtikleri için kolayca saklanabiliyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.

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2. Her eve lazım: Vokmon 3 Parça Set Ölçüm Kapları

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Malzemeleri ölçmek için kaşıklar küçük kalacaksa Vokmon 3 Parça Set Ölçüm Kapları'nı tercih edebilirsiniz. Üç parçadan oluşan set, sağlıklı malzemelerden elde edildiği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Farklı boyutlardaki kaplar iç içe geçirilerek kolayca saklanabilir. Dayanıklı yapısı sayesinde mutfağınızda uzun yıllar boyunca size eşlik edecek kapları, kulplu oldukları için rahatça tutabilirsiniz.

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3. Hızlı ve pratik çözümleri sevenlere: Cook Bas & Kes Streç Kesici

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Streç filmi sık sık kullanıyorsanız Cook Bas & Kes Streç Kesici'yi bir an önce denemelisiniz. Alüminyum folyo kesmek için de kullanabileceğiniz ürün, streçleri çok daha kolay ve düzgün şekilde kesmenize yardımcı oluyor. Herhangi bir yiyeceği paketlemek istediğinizde pratik bir çözüm sunuyor. Kolayca temizlenen ürünü bir kere kullanınca "Onu neden daha önce denemedim ki?" diyeceğinize eminiz.

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4. Tezgâhınıza düzen getirin: Buffer Mutfak ve Banyo Dolap İçi Temizlik Malzemesi Düzenleyici Sepet

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Bulaşık yıkarken ya da mutfağı temizlerken ihtiyacınız olan tüm malzemeleri bir arada görmek istiyorsanız Buffer Mutfak ve Banyo Dolap İçi Temizlik Malzemesi Düzenleyici Sepet, tam size göre! Geniş bölmeleriyle süngerleri, temizlik bezlerini, deterjanları ve çok daha fazlasını saklayan sepet; dolap içlerinde ya da tezgâh üstlerinde kolayca saklanabiliyor. Tutması ve taşıması çok kolay olduğu için pratiklik sağlıyor.

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5. Şık ve kullanışlı: Cole & Mason Sherwood Forest Tuz Değirmeni

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Yemeklere ya da salatalara tuz koymak için pratik ve havalı bir çözüm arıyorsanız Cole & Mason Sherwood Forest Tuz Değirmeni'ni denemelisiniz. Ürün, şık tasarımıyla sofralara renk katıyor ve ergonomik yapısıyla kolay kullanım avantajı sunuyor. Dayanıklı mekanizması sayesinde size uzun süre eşlik ediyor. Üzerinde bulunan topuzu sayesinde kolayca kullanılıyor.

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6. Yer kaplamaz: Maybel 5 Parça Katlanır Süzgeç Seti

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Mutfakta sık sık ihtiyaç duyduğunuz süzgeçlerin çok yer kaplamasından sıkıldıysanız Maybel 5 Parça Katlanır Süzgeç Seti'yle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Beş parçalık setin içinde birçok farklı boy ve modelde süzgeç bulunuyor. Bu süzgeçlerin her biri çok amaçlı kullanıma hizmet ediyor ve saklamak istediğinizde iç içe geçerek ve katlanarak yer kaplamıyor. Hem kullanımı hem muhafaza etmesi kolay olan süzgeçlere şans vermelisiniz.

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7. Bulaşık yıkarken en büyük yardımcınız: Fusty 360° Oynar Başlıklı Eviye Musluk Batarya Ucu

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Kullanışsız bir musluğunuz varsa hiç üzülmeyin. Fusty 360° Oynar Başlıklı Eviye Musluk Batarya Ucu, suyu istediğiniz şiddetle istediğiniz bölgeye yönlendirmenize yardımcı oluyor. Ürünün oynar başlığı her yöne hareket edebiliyor ve bu sayede lavaboyu yıkamayı da kolaylaştırıyor. Darbe, yağmurlama ve darbeli yağmurlama modlarından ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz.

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8. Daha keskin bıçaklar için ihtiyacınız olan: AnySharp Vantuzlu Profesyonel Bıçak Bileyici

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Bıçaklarınız köreldiği için işiniz zorlaşıyorsa AnySharp Vantuzlu Profesyonel Bıçak Bileyici sayesinde bıçaklarınızı dakikalar içerisinde daha keskin hâle getirebilirsiniz. Sıklıkla bıçak alma derdinden kurtulmak için mutlaka sahip olmanız gereken ürün, işlevsel mekanizmasıyla bıçakları oldukça kolay şekilde bileyliyor. Ürünü her tür bıçak için tercih edebilirsiniz ve çok az güç sarf ederek kısa sürede keskin bıçaklara kavuşabilirsiniz.

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9. Tabaklarınızı saklama kabına çevirin: Arsimo Tazeliği Koruyan Saklama Kabı Kapağı

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Yarım kalan yiyecekleri, tabaklarda ya da kapağını kaybettiğiniz kavanozlarda saklayabilmenizi sağlayan Arsimo Tazeliği Koruyan Saklama Kabı Kapağı; birçok farklı boyutuyla her kaba uyum sağlıyor. Tabakları sıkıca sardığı için hava geçişini engelliyor. Buzdolabının kokmasını önleyen ürün, dayanıklı yapısıyla darbelerden etkilenmiyor. Elastik olmasıyla tabaklara kolayca geçirilebiliyor.

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10. Mutfakların olmazsa olmazı: Kaximon Mutfak Kağıdı Havlu Tutacağı

Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

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Mutfaklarda havlulara ve kâğıt havlulara sık sık ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İki seçenek için de kullanabileceğiniz Kaximon Mutfak Kağıdı Havlu Tutacağı, tezgâh altlarına ya da dolap içlerine kolayca yerleştirilebiliyor. BPA içermeyen ürün, dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun süre kullanılabiliyor. Ürünü ister dikey ister yatay olarak konumlandırabilirsiniz. Tutacağı yapıştıracağınız yüzeyin temiz olmasına dikkat etmeyi unutmayın.

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