Amazon'dan alabileceğiniz, mutfakta geçirdiğiniz saatleri keyifli ve pratik hâle getirecek TikTok ürünleri

Mutfak, evde en çok vakit geçirilen bölümlerden biri. Bu yüzden mutfakta kullanılan eşyaların kullanışlı olması da son derece önemli. Peki, kullanışlı eşyaları nasıl bulacaksınız? TikTok'ta mutfak araç gereçlerini deneyip onlar hakkında yorum yapan kullanıcıların paylaştığı videolar yoğun ilgi görüyor. Biz de bu videolardaki ürünleri bir araya getirdik. Gelin, TikTok'ta popüler olan mutfak araç gereçlerini detaylıca inceleyelim.
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Buffer Wow Pratik Ölçü Kabı, her mutfakta bulunması gereken özel ürünlerden. Göz kararı değil de ölçüsüne göre yemek pişirmek isteyenler için üretilen setin içinde farklı gramajlarda beş kaşık bulunuyor. Kaşıkların ölçülü olması, mutfakta yiyecek ya da içecek hazırlarken son derece pratiklik sunuyor. Ayrıca kaşıklar iç içe geçtikleri için kolayca saklanabiliyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.Ürünü İncele
Malzemeleri ölçmek için kaşıklar küçük kalacaksa Vokmon 3 Parça Set Ölçüm Kapları'nı tercih edebilirsiniz. Üç parçadan oluşan set, sağlıklı malzemelerden elde edildiği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Farklı boyutlardaki kaplar iç içe geçirilerek kolayca saklanabilir. Dayanıklı yapısı sayesinde mutfağınızda uzun yıllar boyunca size eşlik edecek kapları, kulplu oldukları için rahatça tutabilirsiniz.Ürünü İncele
Streç filmi sık sık kullanıyorsanız Cook Bas & Kes Streç Kesici'yi bir an önce denemelisiniz. Alüminyum folyo kesmek için de kullanabileceğiniz ürün, streçleri çok daha kolay ve düzgün şekilde kesmenize yardımcı oluyor. Herhangi bir yiyeceği paketlemek istediğinizde pratik bir çözüm sunuyor. Kolayca temizlenen ürünü bir kere kullanınca "Onu neden daha önce denemedim ki?" diyeceğinize eminiz.Ürünü İncele
Bulaşık yıkarken ya da mutfağı temizlerken ihtiyacınız olan tüm malzemeleri bir arada görmek istiyorsanız Buffer Mutfak ve Banyo Dolap İçi Temizlik Malzemesi Düzenleyici Sepet, tam size göre! Geniş bölmeleriyle süngerleri, temizlik bezlerini, deterjanları ve çok daha fazlasını saklayan sepet; dolap içlerinde ya da tezgâh üstlerinde kolayca saklanabiliyor. Tutması ve taşıması çok kolay olduğu için pratiklik sağlıyor.Ürünü İncele
Yemeklere ya da salatalara tuz koymak için pratik ve havalı bir çözüm arıyorsanız Cole & Mason Sherwood Forest Tuz Değirmeni'ni denemelisiniz. Ürün, şık tasarımıyla sofralara renk katıyor ve ergonomik yapısıyla kolay kullanım avantajı sunuyor. Dayanıklı mekanizması sayesinde size uzun süre eşlik ediyor. Üzerinde bulunan topuzu sayesinde kolayca kullanılıyor.Ürünü İncele
Mutfakta sık sık ihtiyaç duyduğunuz süzgeçlerin çok yer kaplamasından sıkıldıysanız Maybel 5 Parça Katlanır Süzgeç Seti'yle henüz tanışmamış olabilirsiniz. Beş parçalık setin içinde birçok farklı boy ve modelde süzgeç bulunuyor. Bu süzgeçlerin her biri çok amaçlı kullanıma hizmet ediyor ve saklamak istediğinizde iç içe geçerek ve katlanarak yer kaplamıyor. Hem kullanımı hem muhafaza etmesi kolay olan süzgeçlere şans vermelisiniz.Ürünü İncele
Kullanışsız bir musluğunuz varsa hiç üzülmeyin. Fusty 360° Oynar Başlıklı Eviye Musluk Batarya Ucu, suyu istediğiniz şiddetle istediğiniz bölgeye yönlendirmenize yardımcı oluyor. Ürünün oynar başlığı her yöne hareket edebiliyor ve bu sayede lavaboyu yıkamayı da kolaylaştırıyor. Darbe, yağmurlama ve darbeli yağmurlama modlarından ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz.Ürünü İncele
Bıçaklarınız köreldiği için işiniz zorlaşıyorsa AnySharp Vantuzlu Profesyonel Bıçak Bileyici sayesinde bıçaklarınızı dakikalar içerisinde daha keskin hâle getirebilirsiniz. Sıklıkla bıçak alma derdinden kurtulmak için mutlaka sahip olmanız gereken ürün, işlevsel mekanizmasıyla bıçakları oldukça kolay şekilde bileyliyor. Ürünü her tür bıçak için tercih edebilirsiniz ve çok az güç sarf ederek kısa sürede keskin bıçaklara kavuşabilirsiniz.Ürünü İncele
Yarım kalan yiyecekleri, tabaklarda ya da kapağını kaybettiğiniz kavanozlarda saklayabilmenizi sağlayan Arsimo Tazeliği Koruyan Saklama Kabı Kapağı; birçok farklı boyutuyla her kaba uyum sağlıyor. Tabakları sıkıca sardığı için hava geçişini engelliyor. Buzdolabının kokmasını önleyen ürün, dayanıklı yapısıyla darbelerden etkilenmiyor. Elastik olmasıyla tabaklara kolayca geçirilebiliyor.Ürünü İncele
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Mutfaklarda havlulara ve kâğıt havlulara sık sık ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İki seçenek için de kullanabileceğiniz Kaximon Mutfak Kağıdı Havlu Tutacağı, tezgâh altlarına ya da dolap içlerine kolayca yerleştirilebiliyor. BPA içermeyen ürün, dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun süre kullanılabiliyor. Ürünü ister dikey ister yatay olarak konumlandırabilirsiniz. Tutacağı yapıştıracağınız yüzeyin temiz olmasına dikkat etmeyi unutmayın.Ürünü İncele